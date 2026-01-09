斷交慘況曝！白蝦滯銷引爆失業 謝金河預言：「這國」恐哭求復交

財經中心／師瑞德報導

長期以來，台灣在外交戰場上飽受中國打壓，邦交國數量一路下滑。然而，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，隨著國際局勢變動與台灣經濟實力大增，台灣的外交處境可能已經到了「觸底反彈」的關鍵轉折點！他不僅大膽預言宏都拉斯可能與台灣恢復邦交，更點出台灣握有「晶片」這項戰略物資，若南非對台持續不友善，恐面臨「斷供」的強硬反擊。

從酪梨看外交 中國「買斷式」挖牆腳失效

謝金河以近期台灣進口瓜地馬拉酪梨為引子，回顧過去中國為了挖角，曾惡意停止採購瓜國咖啡豆，反而是台灣及時送暖加碼採購。他分析，從2000年以來，中國習慣用金錢「一次性買斷」台灣的邦交國，但建交後往往是中國廉價商品傾銷而入，導致當地經濟反而更糟。

最血淋淋的例子就是宏都拉斯。謝金河指出，宏國與台斷交後，原本台灣採購的白蝦中國不買單，導致當地爆發失業潮。而隨著川普當選美國總統，重拾「門羅主義」照顧自家後院，並直接介入宏都拉斯大選，被點名的候選人Asfura順利當選，謝金河認為，這將是宏都拉斯是否「回頭」與台灣復交的第一個重要觀察指標。

軟實力與硬實力 巴拉圭牛肉與南非晶片

除了國際政治角力，台灣的「技術輸出」也成為外交利器。謝金河舉例，巴拉圭牛肉過去因是草飼，油脂不足口感較差，台灣傳授以「豆粕」養牛的技術後，效益顯著提升；而多明尼加在斷交後，也後悔失去了台灣協助建立半導體人才與園區的機會，近期更派員來台取經。

面對中國威脅帛琉觀光、南非對台施壓遷館等惡意行為，謝金河語出驚人地表示，隨著台灣實力增強，外交手段也能更強硬。他直言：「如果南非態度沒有改善，下一步可能台灣可以斷南非的晶片！」暗示台灣在高科技領域的宰制力，已成為不可忽視的外交籌碼。

聯合國地位動搖 台灣外交迎新局

謝金河最後強調，台灣經濟力持續壯大，加上川普正大力挖掘聯合國牆腳，未來聯合國的功能可能弱化甚至「從歷史消失」。在美國回防與台灣實力崛起的雙重加持下，台灣一路挨打的外交頹勢有望逆轉，迎來全新的戰略機遇。

