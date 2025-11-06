斷交翻臉 秘魯宣布墨西哥總統不受歡迎人物

法新社報導，在墨西哥同意對被控協助2022年未遂政變的秘魯前總理查維斯(Betssy Chavez)提供政治庇護之後，秘魯國會6日表決通過，宣布墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)為「不受歡迎人物」(persona non grata)。

這2個拉丁美洲國家多年來外交關係緊張，但在墨西哥3日同意庇護查維斯之後情勢加劇，秘魯在同一天宣布與墨西哥斷交。

2022年12月，秘魯時任總統卡斯蒂約(Pedro Castillo)在經過長達數月的對峙後，因試圖解散國會遭到彈劾下台，當時查維斯擔任總理。

秘魯國會6日以63票贊成、33票反對，通過這項對薛恩鮑姆的聲明。

右派的代理國會議長羅斯皮格利歐西(Fernando Rospigliosi)表示，薛恩鮑姆干預秘魯內政「已是明顯的既定事實」，「不只在言語上」還包括同意查維斯的政治庇護。

在兩國外交關係破裂之後，秘魯臨時總統赫里(Jose Jeri)3日晚間宣布，墨西哥駐秘魯最高外交官已被要求「限時離境」。(編輯：沈鎮江)