斷交18年派官員秘訪台灣 外媒曝「這國」正疏遠北京

國際中心／林昀萱報導

哥斯大黎加新任總統費南德茲。（圖／翻攝自X平台@laurapresi2026）

繼宏都拉斯的國會大選，親中候選人全落選；立場挺台的日本首相高市早苗也在眾議院大選繳出亮眼成績單，台灣在國際地位越來越重要。和台灣斷交18年的哥斯大黎加也在去年派遣5名官員來台並首次參展SEMICON Taiwan最具影響力半導體專業展會。種種跡象顯示，哥斯大黎加正在向美國傾斜、和中國疏遠。

和台灣在2007年6月7日正式斷交的哥斯大黎加最新總統大選結果2月1日出爐，由右翼民粹主義候選人費南德茲（Laura Fernández）獲勝。據《Centroamerica 360》報導，在費南德茲發表正式聲明，表達他的政府將與所有國家保持外交關係、尊重該國的中立​​傳統，以及中國送上遲來的祝賀後，種種跡象都顯示哥斯大黎加正向在美國傾斜，與中國形成「形式上穩定，政治上謹慎且可能疏遠」的未來關係。報導中指出，在費南德茲當選後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在確定選舉結果不可逆轉後，成為首批發出祝賀訊息的人之一，顯示兩國關係密切。中國國家主席習近平則在選舉一週後才送上祝賀，希望「促進兩國關係穩定發展」。雖然這種時間上的對比在國際外交中很常見，但一些觀察家認為，這反映了中國在新政府的近期議程中可能擁有的政治影響力較小。

廣告 廣告

哥斯大黎加和台灣在2007年6月斷交。圖為哥斯大黎加國旗。（圖／Pixabay）

另外，費南德茲將自己定位為前總統查維斯（Rodrigo Chaves Robles）延續者，而查維斯政府處理對華關係的特徵是謹慎、疏遠，甚至在某些戰略領域採取限制性態度。且哥斯大黎加已將中國公司排除在5G網路開發競標過程之外，這項決定被解讀為與美國推行的安全標準保持一致。哥斯大黎加並在去年5月派遣官員到台灣接受科技甚至情報領域的培訓，被外交部門解讀為與北京關係中一個敏感的政治姿態。若新任總統費南德茲繼續採取同樣的做法，那麼中美關係可能會繼續專注於貿易、文化合作和具體項目，但在電信、關鍵基礎設施或技術安全等被視為策略性的領域則會受到限制。

報導指出，中國仍然是哥斯大黎加重要的貿易夥伴和區域經濟的重要參與者，公開疏遠似乎與費南德茲承諾的務實外交政策不符。最有可能的情況是雙方保持功能性關係，但短期內不會有重大的政治舉措或旗艦項目。分析家認為，新政府面臨的挑戰是在拉丁美洲地緣政治競爭日益加劇之際，如何在兩個大國之間保持平衡。目前來看，種種跡象表明，美國的外交政策將尋求與中國保持溝通管道暢通，但不會賦予中國核心地位。

更多三立新聞網報導

高市早苗為何大勝？蔡正元分析2關鍵原因示警：國民黨要小心了

命理師驚曝「大S一直跟著具俊曄」 揭陰陽夫妻緣分：還有6年

黃國昌轟谷立言介入內政！AIT回擊「2句話」洗臉 他讚：罵人不帶髒字

小胖老師走了！大姊發文吐心聲 昔怒斥袁惟仁兒女「寡廉鮮恥」再被挖

