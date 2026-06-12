斷交3年「宏都拉斯還欠台灣逾130億」 吳志中證實：追討中

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記者陳思妤／台北報導

宏都拉斯在2023年3月和台灣斷交，轉向中國 懷抱，但產業卻因此受到衝擊，還引爆失業潮，如今也爆出，宏都拉斯至今依然積欠台灣高達4.225億美元（約新台幣133.59億元）的巨額債務。對此，外交部次長吳志中今（12）日證實，「正在追討當中」，該歸還的就要還。

宏都拉斯在2023年3月和台灣斷交，白蝦出口受到嚴重衝擊，中資企業湧入也造成宏國企業危機，如今又爆出，宏都拉斯還欠了台灣巨額債務沒還。根據宏都拉斯財政部（SEFIN）發布的最新官方外債帳冊，金額高達4.225億美元（約新台幣133.59億元），而且帳冊上竟還標註「China （Taiwan）」，大吃台灣豆腐。

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吳志中今天下午出席「索馬利蘭共和國駐台灣代表處」開館儀式，受訪時被問到，是否要跟宏都拉斯追討鉅額債務？他證實，「正在追討當中」，就算不談政治，就算是邦交國也一樣，該歸還的就要歸還。

至於宏都拉斯是否想要復交？吳志中直言，這要問宏都拉斯，而台灣就是努力拓展各項邦交。他指出，台灣是國際關係架構一部分，而這就是現狀，所以中國對台灣的威脅就是破壞現狀，所以台灣越是與國際結合，越能維持國家安全，不只是穩固邦交還有跟區域的合作，來自世界各國訪問團比以前多非常多，這都是透過外交維護國家安全，以及區域穩定很重要的方式。

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