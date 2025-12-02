斷天道盟大哥腳筋 2嫌收押

綽號「黑狗」的天道盟賴男遭人伏擊，雙腿被斷腳筋，徐男（右）等2嫌2日遭法院裁准羈押禁見。（陳君瑋攝）

自稱天道盟不倒會成員的20歲徐男與25歲王姓友人，埋伏在萬華區中華路一段某大樓地下停車場，持開山刀斬斷50歲天道盟天德會賴姓男子雙腳腳筋後，報警自首。徐男宣稱是為替同日出殯的乾爹「寶勝」報仇，檢方複訊後於2日將兩人依涉犯重傷害等罪，有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

綽號「黑狗」的賴男，1日中午用餐結束後，獨自前往中華路一段某大樓地下停車場取車時，早已鎖定他行蹤的徐男與王男，則是一路從餐廳尾隨他到地下停車場。

趁賴男正準備繳費取車、毫無防備之際，曾混跡萬華「同理家族」且身材魁梧的王男，先朝賴男臉部猛噴辣椒水，待賴男痛苦難耐、視線模糊時，徐男從後背包抽出預藏的開山刀，刀刀見骨地朝賴男大腿猛砍，鮮血瞬間染紅地面磁磚。

賴男猝不及防，當場倒臥血泊中無力逃脫，經警消緊急送往台大醫院搶救，雖保住一命，但因雙腿腳筋遭斷，未來恐面臨殘廢命運。

徐男行凶後，並未逃逸，反而冷靜地撥打電話替被害人叫救護車，同時報警自首。

警方深入追查發現，天道盟不倒會與天德會素有嫌隙，徐男的乾爹是不倒會大哥「寶勝」，多年前「寶勝」曾遭賴男派人打斷腿骨，雙方結下梁子、互不往來。日前「寶勝」因癌症病逝，家屬選在1日上午於新北市立殯儀館舉辦告別式，身為義子的徐男刻意缺席公祭，選在乾爹人生最後一程，替乾爹報仇。

警方除依法將兩人送辦，也將持續調閱監視器畫面與通聯紀錄，擴大追查幕後是否有其他知情共犯或藏鏡人，以徹底遏止黑道尋仇的歪風。