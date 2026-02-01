斷姊姊縣長路？謝典霖開箱「謝家白宮」拚議長連任

彰化縣議長謝典霖開箱豪宅住處，該豪宅位於溪州鄉中山路三段，相當顯目。（孫英哲攝）

彰化縣議長謝典霖開箱豪宅住處，並表示已開始為連任議任努力中。（資料照片／孫英哲攝）

彰化縣立委謝衣鳯強調仍堅定爭取國民黨提名參選彰化縣長。（資料照片／孫英哲攝）

彰化縣議長謝典霖帶著網紅開箱其溪州豪宅，讓人一窺「謝家白宮」內部，引發網友熱議。由於近來謝典霖勤跑基層，加上頻在社群發布短片衝流量，外界解讀是為其連任議長鋪路，此舉也形同要斷其立委姊姊謝衣鳳參選縣長之路。謝典霖說，他已展開拜訪議員的行程，為連任努力。謝衣鳳表示，議長開箱住家等作法是其自己的想法，她本身仍堅定為參選彰化縣長而努力，一直沒變過。

近年每到選舉年，彰化溪州謝家豪宅總會成為話題，「謝家白宮」、「衣鳳百貨」屢屢成為攻擊目標。謝典霖不畏外界風風雨雨，近日帶著網紅開箱其住處，自曝房事，他強調支持的人基本上就是知道他在做什麼，但不支持的人，依舊還是會惡意攻擊，他只是把房子裡面開箱給大家看，讓大家知道，也順便把網路聲量給拉高。

謝典霖指出，他今天從早上開始都在拜訪議員，跟議員們拜年，在過程中已經有一些人有問到他的開箱住處這個議題，他認為「白宮」這個議題只要是到了選舉的時候，都會被放大解釋，所以他這次就是主動自己把這個議題丟出來，讓大家、讓各界檢視。

他強調這也是一種坦蕩蕩的概念，就是要讓大家知道說，當初他們也是合法標得土地，到最後蓋成現在這樣，他們家也有經營事業，不是說完全靠政治，不要每次到選舉就拿來做議題攻擊，既然外界要藉題發揮，他就先乾脆直接自己先拍片讓大家了解。因為他也要選議長，每一次、每一回合只要選舉的時候，一定有人攻擊他。

謝典霖要拚議長連任，外面認為將與有意角逐議長寶座的副議長許原龍形成重大矛盾。地方盛傳許原龍將與黃正盛搭配角逐正、副議長，且也與謝家父執輩協調過，「謝家不能縣長、議長都要」，以支持謝衣鳳選縣長來換他們選議長，如今謝典霖要拚議長連任，等於打破上述局面，「要斷姊姊選縣長之路！」

彰化縣副議長許原龍表示，對於議長謝典霖的拚連任或開箱豪宅提高網路聲量等相關作法不予置評，現階段他努力的目標是做好選民服務。

謝衣鳳指出，她認為這是他（指謝典霖）個人行為，這些事件跟她選縣長沒有什麼關聯性，「他必須要對他自己的行為負責」。對於謝典霖開箱謝家豪宅衝網路流量一事，謝衣鳳說，「因為這個東西那是他的說法，我認為我們本來對於政治經營的方式就是不一樣。」

謝衣鳳近來幾乎從早到晚都在勤跑基層，參加相當多活動，她強調，她一直努力要爭取提名參選縣長，一直沒有變。

