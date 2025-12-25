斷層第一！「男團壟斷前13名」 被Billboard全面肯定
韓國男團SEVENTEEN成員去年開始進入軍白期，如今以9人體制和小分隊形式活動，即便如此也依舊取得亮眼成績，在Billboard 2025 K-POP 藝人排行榜第奪得第一外，13人直接包攬前13名。
SEVENTEEN成為Billboard 2025 K-POP TOP1
根據Billboard Korea 與 Billboard 合作編制，依據各藝人在2024年10月到2025年9約期間，以「美國Billboard Hot 100單曲榜」、「Billboard 200 專輯榜」、「Billboard Boxscore巡演數據」和「韓國本土的流媒與歌曲銷售表現」作為評選數據，SEVENTEEN成為了Billboard 2025 K-POP 藝人排行榜第的第一名。
SEVENTEEN 2025年度Billboard K-POP藝人排行榜全包
另外，在2025年度Billboard K-POP藝人排行榜第1–13名，全部由SEVENTEEN成員抱攬，依序排名為S.COUPS（崔勝喆）、Joshua（洪知秀）、Jun（文俊輝）、Hoshi（權純永、權順榮）、Woozi（李知勳）、MINGYU（金玟奎）、DK（李碩珉）、The8（徐明浩）、SEUNGKWAN（夫勝寬）、Vernon（崔瀚率）、DINO（李燦）、JEONGHAN（尹淨漢）、WONWOO（全圓佑）。
SEVENTEEN此次在美國、全球以及韓國市場都保持著穩定而亮眼的表現，巡演方面成績斐然，在專輯發行上也同樣亮眼，2024年推出《Spill the Feels》空降Billboard 200 第5名，今年專輯《HAPPY BURSTDAY》更是空降Billboard 200 第2名，全球範圍內的強勢影響力作出了重要貢獻。
