斷崖式崩盤! 高麗菜產地價１公斤跌破１０元

中部中心／ 李文華 彰化報導

秋冬是高麗菜盛產季，但受暖冬影響，兩旬的作期重疊收成，產地高麗菜1公斤跌破10元，菜價慘跌，菜農大嘆實在不敷成本，有農民為了搶救自己心血，跳過盤商，直接從產地，新鮮直送銷售，一箱20公斤，約8至9顆，只賣200元。

冬天暖呼呼來一鍋，菜盤裡怎麼可以沒有它，高麗菜正當時！但菜農卻大嘆慘兮兮，產地價一公斤跌破10元，採收的高麗菜送去市場根本血本無歸，菜農自己找出路，讓消費者直接到菜園挑選取貨。消費者：「可以多買一點，趁現在新鮮便宜啦。」

果園當市場，一顆顆新鮮高麗菜，沉甸甸的，甚至可以產地直送上門。菜農vs.消費者：「高麗菜要放裡面嗎（對），（幾箱）1箱。」





秋冬是高麗菜盛產季但量多價跌 產地價一公斤跌破10元









真是菜金變菜土，有"菜王"之稱的高麗菜，一箱20公斤裝，曾經一度喊價到3千元現在是300元不到，一箱200元，還運送到府。高麗菜農：「價錢太便宜了，就是要找一些通路，讓價格可以往上高一點點，不要整個都賠錢，送到府配送，一箱就是再添一點運費，多多少少補貼一點。」8月下旬以來，高麗菜種植面積連續4旬達到警戒值，加上入冬氣候異常溫暖，導致2025年兩旬的高麗菜作期重疊收成，市場每天到貨量至少300公噸，價格出現驚人跌幅。





農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠：「現在氣溫算是比較偏冷一點，所以整個國內蔬菜產量部分，大概算是變得比較穩定，在市場一個交易的量跟價格，也有比較趨緩的情形。」供過於求，政府加強外銷力道，除了東南亞市場，也積極和加拿大、美國及日韓等國洽談。彰化部分農民轉向「自力救濟」，跳過盤商，主打產區直送，呼籲消費者趁便宜多選購，吃起來！





