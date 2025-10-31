斷崖式衰老 能靠飲食和生活習慣來延緩
你有沒有發現，照鏡子時突然覺得皺紋變多了？健檢突然多了紅字！或是自己好像比以前更容易變胖、疲倦、生病好像一下子老了好幾歲一樣，其實老化每天都在發生，但研究發現有三個關鍵時間點，會像「斷崖」一樣突然加速下滑，不過老化雖然無法避免，卻能靠飲食和生活習慣來延緩，只要平常做好準備，就能幫助大腦保持清晰、青春久一點。
斷崖式衰老 三大階段： 第一階段：34歲 膠原流失 細胞外基質蛋白開始大量減少 膠原蛋白不足讓臉部肌膚失去彈性與光澤
外表開始出現初步的衰老痕跡 第二階段：60歲 蛋白流失 與激素活性、血液通路有關的蛋白大幅下降
造成大腦與身體機能快速退化 第三階段：78歲 訊號受阻 血液與骨骼相關的蛋白訊號嚴重受損 導致大腦與器官加速衰老 甚至與失智、心血管疾病高度相關
看到這裡是不是覺得有點驚訝，其實只要從日常飲食和生活習慣著手，還是有機會延緩大腦老化的速度唷！
這樣吃 延緩大腦衰老： 補充Omega-3好油脂 可吃：鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽、核桃 幫助保護神經細胞、降低發炎
多吃深色蔬果 可吃：番茄、菠菜、花椰菜 豐富抗氧化營養素、促進血液循環
攝取優質蛋白質 可吃：豆類、雞蛋、低脂乳製品 提供神經傳導所需養分、維持思緒清晰
補足B群與葉酸 可吃：全穀類、深綠色蔬菜、黃豆 改善腦部代謝、減緩認知退化
避免精製糖與加工品 少喝含糖飲料、少吃炸物 幫助穩定血糖、降低腦霧
飲食是打好基礎的第一步，但如果只靠吃，生活作息沒調整，大腦還是會加速退化，所以「怎麼做」更關鍵！
這樣做 延緩大腦衰老： 控制三高 血糖、血壓、血脂穩定 才能保護血管不老化
戒除菸癮 避免氧化壓力與血栓形成 減少腦中風與失智風險
堅持運動 規律活動能促進循環 增加大腦供氧量 改善專注與記憶
終身學習 培養新興趣、新知識 能刺激神經連結 保持大腦靈活
參與社交 建立人際互動 減少孤獨感 保護腦部白質纖維束健康
飲食健康 以植物性飲食為基礎 避免過量熱量與加工食品
定期體檢 提早發現疾病、追蹤大腦與血管狀態
充足睡眠 每天7–9小時 讓腦細胞好好休息 才能鞏固記憶與修復功能
營養師小提醒： 養成這些飲食與生活習慣，雖然需要時間，但每一天的堅持，都在幫助自己延緩腦齡，投資大腦健康，絕對是最划算的一件事。
更多品觀點報導
你最近也聽過猛健樂嗎 但想靠它變瘦前 你一定要先了解它的原理與使用重點
很多毛爸毛媽都以為有愛就夠了 但其實「懂牠」也很重要！
其他人也在看
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 3 小時前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 18 小時前
日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操
日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？ 95歲奇蹟阿嬤的逆齡術 觀察佐藤秀的身體狀況，身高1健康2.0 ・ 1 天前
番茄每天吃1顆，降血壓、抗發炎、護攝護腺！「這樣吃」效果翻倍 醫大推
「番茄紅了，醫生的臉就綠了」這句老話，其實背後藏著真相！在營養師與心臟科醫師眼中，番茄絕對不是普通蔬果，而是幫助穩定血壓、抗發炎、減緩老化的重要食療幫手。炎炎夏日，正是吃番茄的好時機，一碗番茄沙拉或一杯冰番茄汁，不只能解渴消暑，更能為全身健康加上一道盾牌。 吃番茄 血壓更穩、發炎更少 根據《European Journal of Preventive Cardiology》在2024年的研究指出，在7056名高心血管風險長者中發現，每日攝取110克以上番茄者，其罹患高血壓的風險比每週不到一次者低了36%。不只如此，血壓數值（特別是舒張壓）也有明顯下降，尤其對一級高血壓患者幫助顯著。此外，《Clinical Nutrition ESPEN》在2022年的系統回顧與統合分析指出，攝取番茄製品能顯著降低促發炎細胞激素TNF-α濃度，對現代人常見的慢性發炎問題，如肥胖、心血管病、胰島素阻抗等具有潛在益處。營養師媽媽曉晶的生活筆記總結，番茄不只是「補充維他命」，更是「降低發炎、守住血壓」的超級幫手！ 連泌尿科醫師也愛番茄？ 攝護腺保健的天然好幫手 番茄不只是「心臟科醫師的寶貝」，它也是許多泌尿科常春月刊 ・ 1 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 2 天前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 1 天前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 1 天前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 3 小時前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 3 天前
冬粉熱量低？「料理方式錯誤」恐增高血壓風險
秋冬季節天氣轉涼，冬粉成為麻油雞或薑母鴨等暖胃料理的常見配料，許多人因其熱量比白飯低而選擇食用。然而，營養師老辜指出，冬粉雖給人「低熱量」的印象，但若以炒、涼拌、麻辣等方式烹調，往往會攝取過量的鈉，增加高血壓風險。中天新聞網 ・ 19 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
海苔豆皮蛋餅／沒有澱粉的蛋餅 早餐一樣豐富美味 擅用這1食材替代麵粉
周末起得晚，早餐經常和午餐一起吃，歐美稱為Brunch，問題是，豐盛的食物在短短的時間內，一口氣全數下腹，營養師大喊不健康，只能偶一為之。怎樣能做出澱粉少一點的早餐呢？可以先試試這款由生機飲食專家王明健康2.0 ・ 3 小時前
立冬將至！營養師：聰明「溫補」勝過大補特補
立冬節氣即將到來，天氣轉涼，是調養身體、預防感冒的重要時節。戴淑婷營養師提醒，若補得過於油膩或過重，反而可能導致嘴破、便秘，甚至血脂血糖上升等問題，建議民眾應「聰明溫補」，促進血液循環、增強抵抗力。中天新聞網 ・ 1 天前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鯖魚、秋刀魚...6種魚恐藏毒！想預防組織胺中毒，食藥署教1招毒性降九成
吃魚後全身發癢、臉紅或肚子不舒服？小心，可能是組織胺中毒！鮪魚、鯖魚、秋刀魚等魚類，如果鮮度不佳，可能引發中毒。快來看看怎麼吃得安心，遠離中毒風險！症狀像過敏！這些魚保存不當，恐釀組織胺中毒鮪魚、鯖魚、鰹魚等魚類因含血合肉較多，游離組胺酸含量相對較高，一旦保存不當（貯放在高於15～20℃ 的環境中）......詳全文良醫健康網 ・ 2 小時前
坣娜罹腦癌或胰臟癌？醫：元兇是紅斑性狼瘡！罹癌率暴增62%
藝人坣娜昨日傳出病逝消息，享年59歲。從一開始的紅斑性狼瘡、到胰臟癌，接著又有腦癌一說，由於坣娜個性低調，生前就對健康狀態封口，唯一可以證實的便是紅斑性狼瘡是舊疾。中天新聞網 ・ 1 天前
高蛋白飲輸了！運動後吃「它」更能長肌肉、抗發炎、護腸道
許多人運動後會補充香蕉或高蛋白飲料，藉此增肌並補充能量，但最新研究指出，希臘優格是更好的選擇，因為不僅蛋白質高、含糖量低，還具有額外的抗發炎與肌肉修復功效。健康的腸道環境有助於抑制發炎物質生成，讓肌肉恢復更迅速。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女性健康殺手紅斑性狼瘡 妳該懂「千面」自體免疫疾病
資深女歌手坣娜今年十月病逝，她生前飽受紅斑性狼瘡所苦，也讓許多人開始關注這個疾病，而紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，最特別的是它幾乎專找女性下手全球9成患者都是女性，特別集中在15到44歲的階段。NOW健康 ・ 1 天前