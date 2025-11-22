斷崖式降溫來了！「這天」起全台急凍4天 最低溫下探14度
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
隨著新一波東北季風來襲，氣象署與專家示警本週將出現「斷崖式降溫」，最低溫恐下探14度，北部、東北部先濕後冷，南部也將跌破20度，全台從週二（25日）起連凍4天到週五（28日）。
氣象署指出，今（23）日東北季風短暫減弱，各地清晨低溫落在16至20度，白天高溫回升至27至30度，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區仍有零星短暫雨。不過好天氣即將結束，明（24）日傍晚起東北季風增強，北部、宜蘭率先轉涼並轉為有雨天氣。新一波強冷空氣自25日起南下，至週五影響明顯，各地低溫將降至14度上下，需至週六（29日）才會緩和。
氣象專家林得恩也指出，今天環境轉乾，是未來一週天氣最穩定的一天。但從週二晚間新一波冷空氣南下後，北部、東北部將再度轉為濕冷、再乾冷，低溫恐下探15至16度；中部與花蓮約17至18度，南部則落在約20度上下，民眾務必提留意氣溫劇烈變化。
更多FTNN新聞網報導
短暫好天氣結束！今晚鋒面報到「北台灣連5天濕冷」 下周三東北季風再南下
暖沒兩天就變天！今「小雪」氣溫回升 專家提醒：下週開始又要冷了
天降初雪！玉山飄30分鐘融化無痕跡 氣象署曝歷年紀錄
其他人也在看
把握好天氣！專家：11/25東北季風南下迎「斷崖式降溫」
今（23）日環境轉乾，東北季風減弱，是未來一週天氣最穩定的一天。氣象專家林得恩指出，11/25將有新一波東北季風開始南下，將迎來「斷崖式降溫」，北部及東北部地區再度轉為先濕冷、後乾冷，低溫預測將下探至攝氏15至16度，全天體感降溫明顯。中天新聞網 ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
情話王者TOP3！這3大星座「超會撩又高情商」 浪漫語錄甜到讓人失眠
在感情裡，有些人天生就很會說情話，一兩句就能讓人心跳加速。尤其以下3個星座，憑著高情商和獨特魅力，總能把甜言蜜語說得既真誠又有創意，你上榜了嗎？姊妹淘 ・ 23 小時前
把握天氣最穩的一天！ 專家預警這天「斷崖式降溫」：低溫下探15度
東北季風今（23日）逐漸減弱，各地氣溫回升，早晚仍感涼爽。氣象專家林得恩指出，今為天氣最穩定的一天，帶下週二起將變天，出現斷崖式降溫，低溫恐下探15度。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
麻吉大哥喊「有趣」下秒玩崩！加密貨幣「遭完全清算」血賠數字出爐
娛樂中心／綜合報導「L.A. Boyz」成員、現嘻哈樂團Machi團長黃立成，近年已經從螢光幕前神隱，鮮少有近況流出的他，最近卻因為於加密貨幣市場遭遇大崩盤，血虧上億的現實遭遇備受外界討論，才在生日祝福大眾「Uncle希望你們健康又好野」的他，如今遭到「強制平倉」，這場加密貨幣投資的激烈震盪塵埃落定「虧損數字」也曝光。民視 ・ 1 天前
把火鍋燒成黑鍋！ 女高中生控遭要求「刷完才能走」：刷到手破皮
桃園龍潭某連鎖火鍋店品牌被指控因火鍋鍋底燒成焦黑，要求女高中生顧客負責「刷鍋」才可離去，女學生甚至刷到手破皮，引發網友討論；該品牌則發聲明還原經過，同時對於顧客因此受傷感到遺憾，表達願關心協助。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
「這國家」去1次就夠？一票人跟喊：食物、景點沒特色
生活中心／王靖慈報導台灣人一到假期就熱愛出國，鄰近的日本、韓國、泰國更是旅客心中的「年度必朝聖名單」。但最近有網友突然好奇發問，在這麼多熱門國家裡，哪個地方是去一次就不會想再去的？隨後話題引發網友們激烈的討論。民視 ・ 1 天前
把握好天氣！東北季風「這晚」起增強轉涼 再度回溫時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員張承傳今（23）日上午說明，目前在菲律賓東方面的低氣壓，雖未來有發展颱風的趨勢，但移動方向偏西會進入南海，對台灣影響機率較小；雖然今天東北季風減弱，氣溫有回升，而西半部及東南部高溫可達27到29度，但未來天氣主要還是受到東北季風影響，預計明（24）晚起就會增強，並影響至下週五（28日）的天氣型態，屆時溫度會再轉涼，必須等到下週六（29日）溫度才會再度回升。民視 ・ 3 小時前
茶包「隱藏用法」曝光！專家證實：玻璃水漬、油膜全消失
不少人泡茶後習慣直接把茶包丟掉，但其實紅茶茶包還能再利用。根據外媒《Daily Meal》報導，紅茶中的單寧酸具有天然清潔力，只要簡單幾步驟，就能讓家中玻璃杯、酒杯恢復亮晶晶，連硬水造成的霧白泛白也能改善。聯合新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
11／22迎「小雪」 4生肖忌吃濕熱食物！養生及禁忌一次看
2025年「小雪」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、蛇、猴、狗，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。以下提供食、衣、住、行、育、樂的「小雪」開...CTWANT ・ 1 天前
蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩
政治中心／周希雯報導來自台南的周子瑜13歲遠赴南韓追夢，所屬女團「TWICE」在全球暴紅，然而2016年因國旗風波遭舔共藝人黃安檢舉「台獨」，公司為平息中國粉絲怒火，竟把年僅16歲的她推出來道歉，單薄身影當時令人心疼，此後10年也未能來台活動，成了台粉心中的痛。直到今年11月22、23日，子瑜終於「解禁」帶著TWICE回台開唱，不僅全高雄以「藍色風暴」迎接，前總統蔡英文、高雄市長陳其邁也頂著藍髮同框，眾人也挖出小英當年經典名言，「沒有一個台灣人需要為自己的認同而道歉」，感動表示「謝謝小英當年那麼挺子瑜！」民視 ・ 34 分鐘前
週末回暖快把握！全台放晴兩天衝出遊 天氣風險：下週「這天」急凍剩16度
[Newtalk新聞] 隨著東北季風減弱，這個週末(11/22-11/23)全台將迎來短暫的「回暖空檔」，天氣風險表示，不僅雨勢趨緩，氣溫也略為回升，民眾務必把握這兩天難得的好天氣出遊或洗衣。不過好天氣總是短暫，下週一(11/24)晚間起新一波東北季風南下，北部及東半部將轉溼涼，低溫恐下探16度。 隨著冷高壓出海，原本影響台灣的東北季風已於今(22)日開始逐漸減弱，環境風場轉為偏東風。除了基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍偶有零星短暫雨之外，西半部大部分地區都將轉為多雲到晴的穩定天氣。北台灣白天高溫預計可回升至23到25度，感受上較舒適，中南部地區高溫則有26到28度。雖然白天溫暖，但清晨與夜晚受到輻射冷卻影響，各地低溫約在17至22度左右，日夜溫差依然較大，早出晚歸的民眾建議採取「洋蔥式穿搭」，內搭薄衫、外加薄外套。 天氣風險說明，明(23)日週日將是近期天氣最好、氣溫最高的一天，各地陽光露臉，相當適合戶外活動。然而好天氣稍縱即逝，預計下週一(11/24)晚間開始，新一波東北季風將再度增強南下，屆時天氣將出現轉折。下週一晚間至週二迎風面的北部、東半部雲量再度增加，轉為陰有局部短暫雨的天氣新頭殼 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 1 天前
週末有望回溫至30度！下週再迎東北季風 低溫驟降下探14度
[Newtalk新聞] 明(22)天東北季風持續影響，但是23日東北季風減弱各地回溫，各地高溫可回到26到30度，對此，氣象署指出，24日晚間再有新一波東北季風增強，該冷空氣至少持續到28日，北部和東半部轉雨，局部低溫可下探14度，雖然強度不如這一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 氣象署指出，這波東北季風影響將持續到明天，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東、恆春半島也會有飄雨，新竹以南多雲到晴；23日東北季風減弱，溫度回升，各地高溫可回到26到30度，但基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區仍有零星降雨，類似天氣將維持到24日白天。 24日晚上開始下一波東北季風增強，將帶來一波降溫，北部將有局部短暫雨；25日北部、宜蘭溫度將降至20到22度，25日過後各地低溫將降到16度到20度，局部空曠地區會再低1到2度，局部低溫探14度到15度，到28日都受東北季風影響，其中25日基隆北海岸、東半部、桃園以北有零星短暫雨；26到28日桃園以北、東半部有局部短暫雨，氣象署指出，下波東北季風帶來的冷空氣，雖然不如前一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 另外，下週是否還有颱風生成可能新頭殼 ・ 1 天前
今高溫飆30度！11/24北台變天降溫 還有熱帶擾動發展
今(22日)逐漸回溫中南部白天舒適，高溫上看30度。氣象專家吳德榮提醒，下週一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。中天新聞網 ・ 1 天前
各地早晚偏涼 迎風面局部雨
中央氣象署表示，今(22)日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，早出晚歸的朋友請適時增添衣物，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。風浪方面，桃園至彰化、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。更多新聞推薦 ● 中油：汽、柴油價格不調整台灣好新聞 ・ 1 天前