斷崖式降溫來了！「這天」起全台急凍4天 最低溫下探14度

隨著新一波東北季風來襲，氣象署與專家示警本週將出現「斷崖式降溫」，最低溫恐下探14度，北部、東北部先濕後冷，南部也將跌破20度，全台從週二（25日）起連凍4天到週五（28日）。

全台從週二（25日）起連凍4天到週五（28日）。（圖/翻攝林老師氣象站 臉書）

氣象署指出，今（23）日東北季風短暫減弱，各地清晨低溫落在16至20度，白天高溫回升至27至30度，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區仍有零星短暫雨。不過好天氣即將結束，明（24）日傍晚起東北季風增強，北部、宜蘭率先轉涼並轉為有雨天氣。新一波強冷空氣自25日起南下，至週五影響明顯，各地低溫將降至14度上下，需至週六（29日）才會緩和。

氣象專家林得恩也指出，今天環境轉乾，是未來一週天氣最穩定的一天。但從週二晚間新一波冷空氣南下後，北部、東北部將再度轉為濕冷、再乾冷，低溫恐下探15至16度；中部與花蓮約17至18度，南部則落在約20度上下，民眾務必提留意氣溫劇烈變化。



