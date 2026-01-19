斷崖式降溫！入夜濕冷拉警報 強冷氣團探11度

（記者許皓庭／綜合報導）強烈大陸冷氣團於今（19）日晚間正式南下，中央氣象署已針對基隆北海岸、台北市及新北市山區發布大雨特報，預計雨勢將持續至明日清晨。隨著冷空氣南侵，北台灣自週二起氣溫顯著下降，週三、週四將迎來最冷時刻，中部以北低溫下探 11 度。此外，冷水氣與低溫配合下，週三至週五清晨，高山地區存在降雪機率，提醒民眾提早備妥禦寒衣物。

根據中央氣象署最新監測，北方冷高壓帶來的強烈大陸冷氣團已開始影響台灣。今晚起，受東北風增強及短延時強降雨影響，基隆北海岸、台北市南港區與新北市山區有局部大雨發生的機率。相較於今日白天的溫暖舒適，入夜後北部氣溫將逐步走低。明（20）日起，北台灣率先降溫且「越晚越冷」，白天高溫僅剩 15、16 度，中部及花東地區亦會轉趨涼冷。

氣象預報員謝佩芸分析，本週氣溫低點預計出現在週三與週四，北部整天氣溫僅約 14 度，中部以北、東北部清晨與夜間低溫將下探 11 至 12 度，南部及花東則約 13 至 15 度。降雨方面，桃園以北及東北部受地形與東北風影響，降雨將較為廣泛且持續，大台北山區與宜蘭需留意較大雨勢。至於南方海面的洛鞍颱風則因威力逐漸減弱，對台灣不具備直接影響力。

隨著冷空氣與水氣同步到位，氣象署預估週三至週五清晨，北部及東北部 2000 公尺以上高山，以及中部與東部 3000 公尺以上高山有降雪機率，喜愛賞雪的民眾需注意交通與低溫安全。此外，強陣風也是本次預報重點，台南以北、花東地區及離島皆有 8 至 9 級強陣風發生的機率。

這波強烈大陸冷氣團預計在週五白天起水氣減少，環境風場轉為東風，北部降雨才會逐漸趨緩。氣溫則要到週末才會明顯回升，西半部屆時將恢復多雲到晴的天氣型態，僅北海岸、東半部與恆春半島仍有局部短暫陣雨。氣象署呼籲，面對即將到來的濕冷天氣，特別是家中有長者與幼童的家庭，應加強防寒措施，並留意最新發布的氣象特報資訊。

