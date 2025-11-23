斷崖式降溫！恐怖低溫數據出爐 氣象署曝「這天」最冷

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

中央氣象署預報員張承傳今（23）日下午說明，今明兩天溫度類似，白天高溫有機會達26到29度，部分地方則會有30度，但各地早晚仍偏涼；從明晚起東北季風會再度增強，預計下週二（25日）至下週五（28日）都受鋒面影響，各地溫度將會下降，第一波東北季風預計最冷時間點會出現在下週三（26日）清晨，屆時中部以北、東北部低溫恐降為14到16度，其他地區則是17到18度。

張承傳表示，今天東北季減弱，加上水氣偏少，台灣各地大多是多雲到晴的天氣；目前在菲律賓東方海面的低氣壓未來會有發展的趨勢，移動方向明天會慢慢接近呂宋島，並在下週二（25日）通過中部群島，預計下週三（26日）到下週五（28日）會慢慢從南海面通過，最後往越南移動。雖進入南海有機會增強，但因緯度偏低，直接影響台灣的機率偏低。

同時，針對今天中午各地高溫部分，張承傳提到都有達27到29度，特別是西半部局部地區更達30度以上，因此白天各地都是相當舒適到溫暖。

快新聞／氣象署

氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫趨勢方面，張承傳也表示，今明兩天溫度類似，白天高溫有機會達26到29度，部分地方則會有30度，但各地早晚仍偏涼，低溫則為17到19度。由於從明晚起，東北季風會再度增強，預計下週二（25日）至下週五（28日）皆受其影響，而這段期間北部高溫會降至21到23度、低溫則是15到17度；下週三（26日）清晨部分地區恐出現14度低溫。

中南部高溫則為25到27度，低溫則為15到18度；預計下週三（26日）清晨是最冷的時候，中部部分地區低溫會到14度左右。花東地區的高溫為23到25度，低溫落在17到18度。

總合上述溫度趨勢，張承傳提醒，第一波東北季風預計最冷時間點會出現在下週三（26日）清晨，屆時中部以北、東北部低溫恐為14到16度，其他地區則是17到18度；下週六（29日）東北季風會稍微減弱，因此氣溫也會稍微回升，但下週日（30日）另一波東北季風會再度增強，溫度會往下降，天氣也會偏涼。

快新聞／氣象署

降雨預測。（圖／氣象署提供）

降雨預測部分，張承傳也說，明天基隆北海岸、大台北地區、東北部等迎風面水氣逐漸增多，會開始有局部短暫雨，而花東、恆春半島還是會有零星降雨；明（24）晚起東北季風增強，桃竹苗恐出現局部降雨。

隨著下週二水氣變少，剩下東半部會有局部短暫雨，而基隆北海岸、大台北地區、恆春半島則是零星降雨；桃園以南則是多雲到晴的天氣。但從下週三（26日）至下週五（28日），桃園以北、東半部、恆春半島等迎風面地區會有局部短暫雨。

東北季風在下週六（29日）減弱，使得水氣會減少，降雨也會再度減少；雖下週日（30日）下一波東北季風會增強，但水氣偏少，降雨部分只會在基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨。

