斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

又要變天了！中央氣象署指出，在未來一週內，明（8）日開始將有一波新的冷空氣報到，對4縣市影響最大。到了週三（10日）左右，東北季風減弱、天氣回溫，但到了週六，恐會再有一波冷空氣南下，屆時低溫恐下滑至10度左右，提醒民眾須適時調整穿著，避免感冒著涼。

對於新一週的天氣變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，預估從明日至下週二（9日）左右，北部、東北部地區將感受到明顯的涼意，且基隆北海岸、大台北及台灣東北部地區可能會有局部大雨發生。桃園、新竹、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

到了週三左右，東北季風開始減弱，北台灣氣溫逐漸回升，天氣為多雲到晴，僅北海岸、雙北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨。各地白天高溫約在24~28度上下，感受舒適，但要注意日夜溫差大帶來的影響。到了週四（11日）、週五（12日），迎風面水氣增加，桃園以北、宜花東、恆春會提高降雨機率，整理來說，還是屬於白天溫暖、晚上稍感涼意的狀態。

不過到了週六（13日），將會再有一波冷空氣南下，雖然在一開始，大家感受還不會那麼明顯，不過，鄭傑仁表示，從週日（14日）開始，全台各地將有感降溫，且會一路影響至下週二（16日），而這波冷空氣將有機會達到冷氣團等級，不過還需密切觀察。

針對氣溫變化，鄭傑仁指出，明日主要對於北部、東北部較有影響，鄭傑仁表示，白天高溫降到22至26度、中南部為27至28度，到了晚間低溫恐跟白天相差12度左右，低溫來到14至20度；週三至週五因東北季風減弱，氣溫回升，不過還是早晚溫差大，各地低溫為16至20度左右。

鄭傑仁表示，從16日開始，將有一波冷空氣南下，而且強度不弱，有機會達到冷氣團等級。預估「週日深夜到下週一清晨」將是最寒冷的時段，各地清晨與夜晚氣溫恐下滑至15度以下；至於空曠地區，低溫甚至可能會落在10到12度左右，提醒民眾須注意保暖，並做好防寒準備。

