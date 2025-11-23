斷崖式降溫！週二東北季風報到 北部先濕後乾

氣象專家林得恩提醒，25日晚間起將迎來一波「斷崖式降溫」。（圖／翻攝自臉書「林老師氣象站」）





今（23）日天氣大致多雲到晴，不過氣象專家林得恩提醒，週二（25日）晚間起將迎來一波「斷崖式降溫」，民眾需提前注意保暖。

「斷崖式降溫！」氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，今日環境轉乾、東北季風減弱，全台降雨明顯減少，是未來一週天氣最穩定的一天。北部及宜花高溫可達25至28度，中南部及台東甚至上看28至30度。但好天氣僅短暫維持，自週二（25日）晚間起東北季風南下，北部及東北部將再度轉為先濕冷後乾冷，低溫下探15至16度，體感降溫明顯；中部及花蓮低溫約17至18度，南部落在20度上下。

氣象署表示，週一（24日）迎風面水氣增加，基隆北海岸、宜蘭及大台北有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨，其餘地區多雲到晴。白天氣溫仍偏暖，高溫約26至29度；各地低溫16至20度，日夜溫差大。晚間起東北季風增強，桃竹苗也會有短暫雨。

氣象署說明，週二（25日）至週五（28日）受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚也涼，中南部日夜溫差大。25日東半部、基隆北海岸、大台北及恆春半島有零星或局部雨；26日至28日桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，其餘多雲。

低溫方面，25日至28日中部以北、東北部及金門、馬祖低溫14至16度；南部、花東及澎湖17至19度。高溫則北部及宜花21至24度，中南部、台東25～28度，澎湖、金門20至23度，馬祖15至19度。

週六（29日）東北季風減弱、各地回暖，多為晴到多雲；週日（30日）東北季風再增強，早晚變涼，基隆北海岸、東半部及恆春半島有短暫雨。兩日低溫中部以北、東北部及金門、馬祖14至17度，南部、花東及澎湖18至20度；高溫北部及宜花23至24度，中南部、台東26至29度。

