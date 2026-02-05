斷崖式降溫！週日低溫下探10度 達寒流等級

週末起即將降溫。（示意圖／東森新聞）





今（5日）天氣相對穩定，不少地區都能感受到陽光露臉、氣溫回升，不過氣象署提醒，這樣的好天氣只是短暫現象，隨著鋒面系統逐漸接近，明天起即將變天，部分地區有機率降雪。

午後變天！部分地區降雨機率高

中央氣象署技正謝佩芸表示，今天臺灣上空雲量不多，大多數地區以多雲到晴為主，整體降雨情形不明顯。西半部普遍可見陽光，僅部分沿海地區在雲量稍多時，可能出現零星飄雨或短暫小雨，但累積雨量有限。東半部則預估下半天起，東南部、恆春半島以及南花蓮降雨機率稍微提高，但雨勢同樣不大。

降雨趨勢。（圖／氣象署）

天氣預測。（圖／氣象署）

謝佩芸指出，今天白天各地高溫普遍偏高，宜花東地區約24至25度，中北部可達27至28度，南部甚至上看30度，中午前後體感溫暖，局部地區略顯炎熱，提醒民眾外出時留意衣著調整。

謝佩芸提醒，從今晚的地面天氣圖來看，臺灣北方已有鋒面系統建立，預計明天將逐漸通過臺灣上空，週六起寒流來襲，氣溫明顯降低，預計週日到週一上午氣溫最低。

追雪族注意！週末有降雪機會

中央氣象署表示，週末高山路面容易結冰，提醒民眾上山注意安全。北部、東北部超過海拔1500公尺處以及中部、東部地區海拔超過2500公尺處有機率出現降雪。

週末即將降溫。（圖／氣象署）

