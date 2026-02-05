斷崖式降溫！週末冷氣團強襲 低溫恐達寒流等級

（記者許皓庭／綜合報導）今（5）日全台溫暖穩定，但氣象署與專家示警，週五晚間將迎來斷崖式降溫。隨著鋒面通過與強烈大陸冷氣團南下，週六起氣溫將一路探底，最冷時段落在週日至週一清晨。屆時中部以北、宜花地區降溫最有感，低溫普遍僅 9 至 12 度，西半部沿海空曠地區受輻射冷卻影響，甚至可能出現 6 度以下的極端低溫。提醒民眾做好禦寒準備。

氣象署預報指出，今日受偏東風影響，水氣相對稀少，各地多為多雲到晴的天氣型態，僅東半部、恆春半島有零星局部短暫雨。氣溫方面，西半部白天溫暖舒適，高溫可達 26 至 30 度，但早晚偏涼，日夜溫差高達 10 度以上。外島低溫則落在 11 至 17 度之間。這種穩定的天氣將維持到週五白天，民眾應把握變天前的溫暖時段。

然而，劇烈變天將從週五（6日）晚間開始。氣象專家林得恩於粉專「林老師氣象站」中分析，數值模式模擬顯示這波冷空氣延時長達 3 至 3.5 天，強度預計至少是強烈大陸冷氣團，甚至有機會升級為入冬首波寒流。冷空氣南下初期將呈現「濕冷」型態，北部及宜蘭降雨機率高，花東及中南部山區亦有局部降雨，全台體感溫度會明顯下滑。

到了週日（8日）下半天，天氣將由濕冷轉為「乾冷」。林得恩強調，環境水氣減少後，週日至週一（9日）清晨受輻射冷卻影響，10 度以下低溫範圍將持續擴大，西半部空曠處可能跌破 6 度。週一白天起氣溫雖然稍微回升，但週二（10日）早晚仍偏冷。值得注意的是，週三（11日）預計又有另一波東北季風或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫將再度走低。

此外，針對海面動態，今年第 2 號颱風「西望洋」已於 4 日晚間生成。目前西望洋屬於輕度颱風，氣象署預測其路徑將朝西往菲律賓南部移動，對台灣並無直接影響。針對氣溫部分則提醒，由於週末降溫劇烈且後續仍有冷空氣接力，請民眾務必注意日夜溫差，並落實心血管疾病之預防。

