斷指重建成功！杏永醫院呂俊寬醫師交指皮瓣手術 救回工人食指功能

▲斷指傷患藉皮瓣重建手術保留手指功能，杏永醫院呂俊寬醫師（右）成功守護職場傷患希望。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】來自鳳山的梁先生日前在保養車輛時，不慎觸及運轉中的機械，導致左手食指嚴重受傷、骨頭外露。經同事緊急簡易包紮後，他被送往今年10月底新開幕的杏永醫院急診。抵達時，梁先生的食指殘端骨頭外露，原本被切斷的指尖已無法保存。

▲手術完比較（圖╱杏永醫院提供）

杏永醫院骨科部長呂俊寬醫師接手評估後，告訴梁先生：「你的手指還有機會救回，我可以替你做交指皮瓣重建手術。」這項手術可保留骨頭與遠端指關節的活動度，避免因傷口覆蓋不足而被迫截短手指，對長期從事手作工作的梁先生而言，保住手指功能等同守住未來生活與尊嚴。

廣告 廣告

▲呂俊寬醫師與梁姓傷患術後合影（圖╱杏永醫院提供）

皮瓣手術重建希望 避免手指截短

梁先生的食指因軟組織缺損，若依傳統治療方式，須切除外露骨頭並縮短手指，使皮膚能完整縫合。然而，這將犧牲末端關節，未來抓握與彎曲功能將大幅受限。

呂俊寬醫師表示：「我們希望的不只是把傷口關起來，而是讓病患能繼續正常使用手指、回到生活。」透過交指皮瓣手術，醫師利用鄰近手指的健康皮膚與血液供應，重建完整覆蓋組織，成功保留指骨與關節活動度。目前梁先生手指恢復良好，功能已逐步回復。

醫師自身經歷 增添同理心

呂俊寬醫師也曾是傷患。他在小學二年級時，因好奇伸手進入甘蔗機導致食指被絞斷，當地醫師建議截掉末端指節，幸經長庚醫院交指皮瓣重建手術，完整保留手指功能。

呂醫師感慨地說：「我懂害怕失去手指的感受，所以每一個能救回的手指，我一定全力以赴。」親身經歷讓他在治療患者時，更能以同理心提供專業支持與信心。

杏永醫院具備顯微手術能量 提供完善工傷治療

許多民眾誤以為皮瓣手術、神經重建或嚴重粉碎性骨折必須至大型醫學中心，然而呂俊寬醫師已在杏永醫院成功完成多例顯微皮瓣重建手術及神經接合，幫助患者重建肢體功能，重新回到生活與工作。

杏永醫院位於五甲及工業區周邊，附近工廠密集，工作意外、夾傷、骨折事件時有所聞。醫院提醒民眾，意外發生時務必就近就醫，把握治療黃金時間。院內專業骨科團隊與顯微手術能力，能立即提供穩定處置與重建治療，讓受傷者安心就醫。（圖／記者王苡蘋翻攝）