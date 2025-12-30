斷片男開啟暴走模式狂砸城中市場 警到場嫌犯已進入夢鄉

林男酒醉後到北市城中市場周邊大搞破壞。翻攝畫面

台北市中正區城中市場一帶日前上演一場「酒後失控、就地入睡」的荒謬戲碼，一名林姓男子酒後斷片，在北車商圈、城中市場周邊一路亂踹亂砸，警方獲報趕抵時，嫌犯早不勝酒力，直接在地下室雜物間呼呼大睡，讓員警當場「原地破案」。

中正第一分局博愛路派出所表示，上個月27日清晨接獲民眾報案，指漢口街一段、城中市場附近一處一樓民宅後門及陽台遭人破壞，警方受理後立即到場勘查並調閱周邊監視器，畫面顯示一名男子凌晨在附近徘徊、踹門、砸物，行徑相當失控。

廣告 廣告

警方調查，林姓男子（67年次）當晚與友人飲酒後未返家，一路晃到天亮，疑似「酒精導航失效」，找不到回家的路，先在一間健身公司外亂踢亂砸，甚至拿起洗衣用石板砸門，導致門扇毀損；隨後又走到城中市場，對衣服攤位一陣亂砸，所幸攤商並未提告。

更誇張的是，林男「繞了一圈後覺得累了」，竟原路折返健身公司附近，從舊式大樓旁的出入口進入地下室雜物間，直接躺下進入夢鄉。警方循線搜索時，在附近公寓地下室發現一名醉倒男子，外型、衣著與監視器畫面完全吻合，確認就是砸門的「斷片主角」。

員警將林男喚醒後帶回派出所釐清案情。林男自稱從事服務業，坦承酒後失控，警方查出其有毒品、竊盜等前科。由於健身公司已提出毀損告訴，警方訊後依毀棄損壞罪嫌，將全案移請台灣台北地方檢察署偵辦。

中正第一分局呼籲，飲酒應量力而為，深夜外出更應結伴同行，避免酒後失控鬧事，否則一覺醒來，夢還沒醒，人已在派出所，警方也將持續強化巡查，維護市區治安與民眾財產安全。



回到原文

更多鏡報報導

「真山道猴子」撞上紅牌重機畫面曝 騎士重摔骨折、肇事猴當場死亡

超扯！無聊保全頂樓狂丟8支滅火器 住戶險遭砸中頭破血流

盤點2025年6大驚悚社會案件 分屍、路怒症、恐怖隨機殺人…釀33死