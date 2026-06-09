斷絕犯罪源頭！淡水警運用「第三方警政」 暴力討債鐵皮據點夷為平地

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淡水警分局針對轄內三芝區一處淪為犯罪集團掩護所的鐵皮屋，透過「第三方警政」策略，成功迫使屋主於期限內自行拆除違建。淡水警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

為展現掃除治安污染源之堅定決心，淡水警分局針對轄內三芝區一處淪為犯罪集團掩護所的鐵皮屋，透過「第三方警政」策略，成功迫使屋主於期限內自行拆除違建，徹底剷除犯罪空間。

淡水警分局針對轄內三芝區一處淪為犯罪集團掩護所的鐵皮屋，透過「第三方警政」策略，成功迫使屋主於期限內自行拆除違建。淡水警分局提供

淡水警分局指出，38歲陳姓主嫌為首之犯罪集團，將三芝區埔尾一處鐵皮屋作為毒品交易及暴力討債據點。淡水警分局與內政部警政署刑事警察局，於今年2月6日發動攻堅，當場破獲該犯罪集團，並查扣相關違法證物，全案依涉嫌組織犯罪、毒品危害防制條例、擄人勒贖、傷害及妨害自由等罪嫌，移送臺灣士林地方檢察署偵辦。

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淡水警分局提到，警方為防止該處鐵皮屋在集團成員落網後，仍遭不法分子利用作為犯罪據點，主動提報新北市政府公安稽查小組進行聯合稽查，經市府拆除大隊認定該鐵皮屋為違章建築，立即決議列入「優先拆除」目標，並下達限期強制執行處分，拆除大隊認定該鐵皮屋為違章建築，決議列入優先拆除目標及限期強制執行，屋主為避免公權力介入強制拆除衍生後續費用與法律責任，已於6月8日期限內配合完成自行拆除作業，該治安污染源正式宣告消弭。

淡水警分局表示，打擊犯罪不僅是偵辦刑案，更要從源頭阻斷犯罪空間。此次運用「第三方警政」結合市府聯合稽查，正是貫徹市府清除「治安污染源」的具體展現。分局未來將持續強化查緝能量，針對各類槍枝、毒品、暴力討債等不法行為嚴加打擊，透過跨局處通力合作，務求斷絕所有犯罪溫床，還給市民一個「安全、安居、安心」的生活環境。