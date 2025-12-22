斷絕「張文」案模仿效應！法務部發聲 嚴查速辦！絕不寬貸

記者楊佩琪／台北報導

▲為杜絕隨機殺人案引發模仿效應，法務部強調嚴查速辦，絕不寬貸。（圖／翻攝畫面）

台北捷運隨機殺人案造成4死11傷慘劇，為嚴防模仿效應、安定社會秩序，法務部表示，已責成所屬機關全面啟動應變作為，包括迅速偵辦、即時啟動關懷協助，以及立即成立應變小組，強化跨域聯防，重點是迅速嚴查恐嚇言行，嚴懲不法行為。

法務部公布5點具體作為，包括迅速偵辦案件、即時啟動關懷協助。就張文案，由台北地檢署立即成立專案小組，迅速完成被害人與嫌犯相驗，即時搜索、查扣相關證物，釐清犯罪動機，澈查相關事實，也督導犯罪被害人保護協會同時啟動被害人關懷機制，提供法律與心理支持，並協助後續申請犯罪被害人補償金事宜。

同時立即成立應變小組，強化跨域聯防。為防範類似事件引發模仿效應，已責請台灣高等檢察署成立「督導應變小組」，要求全國各地方檢察署，立即成立「防範恐怖攻擊應變小組」，透過跨機關協調合作、資訊整合，全面強化預警、通報與即時應處機制，務求即時發現、迅速處置。

另發揮政風力量，落實維安措施。適逢歲末年終各類節慶及跨年活動人潮聚集，為免成為機關維安弱點，已責由廉政署指示所屬各級政風主管主動參與重大活動安全維護執行會議，落實設施安全檢查，並透過結合跨單位協力支援，建構多層次安全防護網絡，確保民眾安全。

至於連日來多起散佈於網路上的恐嚇言論，法務部表示，為維護秩序，阻絕模仿事件，責成調查局強化網路巡查機制，針對恐嚇攻擊預告即時介入調查，所屬檢察機關就此類似事件嚴查速辦，遏止不法。

近日已查辦的多起案件，包括橋頭、台中地檢署偵辦2起於Threads上發文預告攻擊高雄車站、板南捷運站之案件，經檢察官分別諭知交保、聲押禁見獲准。新北地檢署偵辦潑灑易燃液體恐嚇加油站人員、於捷運站高喊「我有槍」並攻擊警察之案件，均聲請羈押禁見獲准。台南地檢署也偵辦一起搭高鐵中途佯稱列車將爆炸案，經檢察官諭知交保。

法務部強調，台灣法治秩序不容挑戰，對於任何意圖破壞社會安定、擾亂公共秩序之不法行為，檢查及調查機關必依法嚴查速辦，絕對不寬貸。

