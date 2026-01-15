斷聯炎亞綸「被退追」 鬼鬼駁「排擠說」：那是他的自由
女星吳映潔（鬼鬼）近期傳出和多年好友炎亞綸互動轉淡，引發外界關注，她今（1/15）日出品牌活動，坦然回應雙方感情生變的傳聞，坦言兩人確實已一段時間未聯絡，關鍵原因在於生活圈不同，「每個時期本來就會有不同的朋友」。
被問到目前是否仍與炎亞綸保持聯繫，鬼鬼直率回答「沒有」，表示現階段重心放在工作與生活安排上，較難抽空與朋友聚會。她也說明，人生不同階段本就會有不同的交集，未來是否再度聯絡「也不一定，可能過一段時間又會好起來」。
針對炎亞綸先前受訪時提到，看到鬼鬼與共同朋友聚會而感到被排擠，鬼鬼回應自己「沒有這種心態」。她透露，與阿本等朋友的聚會多半是提早約好，並非刻意疏遠任何人，「最後是對方沒有回我訊息」。對於炎亞綸退追蹤一事，她表示尊重對方的自由，也不會因此感到不快。
鬼鬼也提到，曾傳訊息祝福炎亞綸生日快樂，但未獲回應；由於她習慣將通訊軟體設定為不顯示「已讀」，並不清楚對方是否看見訊息，也強調若日後有共同朋友聚會，自己不會刻意避開，「如果有約了就會去」。
此外，提到昔日曾因合作傳出緋聞的王子，鬼鬼也說，兩人僅止於同事，並無私交，直言外界常因戲劇合作而投射想像，但私下是否成為朋友並非理所當然，「我自己知道是不是朋友就好」。她也笑說，暫時會減少圈內交友，認為同一個圈子裡相處不易，需顧慮的細節很多。
