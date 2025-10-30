斷聯球友王子5年！羅志祥談「偷吃粿粿風波」認了：沒資格評論

記者徐珮華／台北報導

王子（邱勝翊）近日捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，昨（29）日發文否認介入他人家庭，但與女方確實「超過了朋友間應有的界線」。與王子交好的羅志祥（小豬）今日出席新歌〈做伙〉MV特映會，談及此事低調回應：「我沒有資格去評論別人的事情。」

羅志祥低調回應王子感情風波。（圖／記者鄭孟晃攝影）

羅志祥坦言有關注到王子感情爭議，不過自從2020年被拍到與他和毛弟（邱宇辰）相約打籃球後，雙方便各自忙碌，已許久未聯絡。風波爆發後，他至今尚未關心對方，「人家可能很忙，有自己的事情要處理」，也認為自己沒資格評論，只希望當事人能妥善處理爭議。

羅志祥（右）出席〈做伙〉MV特映會。左為導演鄔鶴宏。（圖／記者鄭孟晃攝影）

而12月13、14日台北小巨蛋「羅志祥 30巡迴演唱會」進入倒數，他表示籌備進度順利，也預告將準備與高雄場截然不同的驚喜。談及嘉賓陣容，他賣關子表示兩場將分別邀請不同領域的大咖女星助陣，其中一位更是過去曾合作的對象，「很新鮮，大家應該都想不到。」

至於羅媽媽罹患阿茲海默症近況，羅志祥表示她近期持續接受治療，自己也陪著她多出門散步，在視覺刺激與頻繁互動下，狀況已有明顯進步。他笑說媽媽罹病後，心情不好5分鐘就忘記，現在經常一生氣就是15分鐘，讓他欣慰直呼：「我覺得蠻好的，妳就繼續生氣吧。」

