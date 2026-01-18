斷腿流浪狗獨自玩耍！男子因無法救援感到「愧疚」幸好結局超暖心

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一段關於流浪小狗的溫暖故事在社群平台上引發熱議，一名男子在街頭偶遇一隻受傷的流浪狗，與牠玩耍之後卻因無法領養而感到愧疚，所幸這段相遇曝光後，意外幫助小狗迎來命運的轉折，如今的牠不僅被好心人帶去醫院治療，也找到了屬於自己溫暖的新家。

據了解，當時這名男子在路過一間飯店門口時，注意到一隻流浪小狗獨自在門外玩著塑膠礦泉水瓶，對牠而言那似乎是唯一的玩具，但在玩鬧的過程中，小狗因太過投入，不小心將瓶子踢進飯店大廳，由於牠的後腿疑似骨折，只能一瘸一拐地走到門口，呆呆地楞在原地不敢進去，神情裡滿是失落。

幸好小狗後來不僅治療好了雙腿，還被好心女子給收養

(示意圖/Unsplash)

男子見狀後於心不忍，在門口猶豫許久，最終還是鼓起勇氣走進飯店，替小狗把瓶子撿了出來，隨後又將小狗帶到一旁空地，陪牠玩起拋瓶子的遊戲，儘管小狗因受傷只能笨拙地跳動前進，動作顯得狼狽，卻依舊掩不住牠的開心與期待，短暫的陪伴讓牠忘記疼痛，只專注於眼前難得的快樂。

然而，美好的時光轉瞬即逝，男子因趕公車不得不離開，他的心中充滿愧疚，忍不住將這段故事分享至網路，所幸這篇文章被大量網友轉發，最終小狗不僅被好心的寵物醫院救助，順利接好受傷的腿，甚至還被一名好心女子領養回家，未來將不必在街頭上流浪，成功扭轉了命運。