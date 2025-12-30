斷言中共軍演3大目標！邱毅認「這情況」史上首次 圍台下一步恐是這招

中國解放軍昨（29）日宣布對台進行「正義使命-2025」演習，前立委邱毅直言，這次的軍演一看就是典型的「蟒蛇戰術」，動員海陸空從四面扼住台灣的同時，將進行全面封鎖、越鎖越緊，其中「開局就打」更是首例。邱毅也進一步分析，中國這次的軍演應是針對美國對台軍售、日本首相高市早苗發言，以及壓制總統賴清德等3大目的。

邱毅透過臉書指出，中國這次名為「正義使命，2025」的軍演，從四面扼住台灣海峽、宮古海峽、巴士海峽、菲律賓海，一看就知道是典型的「蟒蛇戰術」，接下來就是動員海陸空火箭軍進行全面封鎖，而且會越鎖越緊。邱毅坦言，這次的軍演規模、範圍都是史上最大，「開局就打」更屬首例。

針對台灣將中國此次軍演定調為「突襲式軍演」，邱毅強調「事出必有因」，推測應與美國、日本、賴清德有關。

邱毅分析，此次軍演有3大目標，一是針對美國總統川普（Donald Trump）對台灣大規模軍售，而是測試高市早苗是否將堅持「台灣有事」的立場而動用自衛隊。邱毅補充，若高市早苗未行使集體自衛權，就是自我打臉，但因為有俄羅斯在北海道北部的南千島群島軍演，高市早苗必然不會有任何動作。最後邱毅指出，除了針對美國、日本之外，中國軍演最大目標仍是賴清德為首的台獨人士。

