斷言伊朗政權不會立刻垮台 BBC主編拆解其中關鍵

2026年1月9日，伊朗第二大城麥什赫德，示威者持續上街反抗。翻攝Ｘ



美國文豪海明威對於破產曾有經典描述：逐漸惡化後突然發生（gradually the suddenly）。伊朗當前反政府示威聲勢凌厲，已形成重大危機，示威者都希望政權已進入「突然垮台」的倒數計時階段。不過英國廣播公司（BBC）國際新聞主編波恩認為，即使伊朗政權步入衰亡，仍然處於「逐漸」階段，還不會立即覆滅。

波恩（Jeremy Bowen）週二（1/13）撰文指出，憤怒與失望的伊朗民眾過去也曾爆發反政府示威，但在去年底展開的最新一波示威，是疊加在過去兩年美國與以色列對伊朗施加的一連串軍事打擊之上。

廣告 廣告

對於努力維持生計的伊朗民眾而言，更大的衝擊仍屬國際制裁。先前的制裁原本在2015年核協議下解除，但英、德、法等國去年9月重新實施。2025年12月，伊朗貨幣里亞爾跌至歷史新低，政府對食品進口商的匯率補貼又已停止，食品價格通膨超過70%。

然而，儘管伊朗政權面臨巨大壓力，但並未進入瀕死階段。波恩指出，其中關鍵在於伊朗安全部隊依然對政權效忠。

自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗當局長年投入大量資源，建立精密而殘酷的鎮壓網絡。過去兩週，安全部隊依命令向走上街頭的同胞開火，結果是示威似乎已走向終結。文章指出，由於伊朗當前全面斷網並封鎖通訊管道，目前外界所能得知的情況就是如此。

●伊朗革命衛隊嚴密控制

其中，伊朗革命衛隊（IRGC）就是鎮壓革命的第一線狠角色。這是伊朗政權最重要的組織，任務就是要捍衛1979年伊斯蘭革命的意識形態與神權政體，直接向最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）負責。

IRGC革命衛隊估計擁有約15萬名武裝人員，與伊朗常規軍隊同時存在，也在伊朗經濟中扮演重要角色。它的運作交織著權力、金錢、腐敗與意識形態，因此有一切理由捍衛當前政權。

IRGC還有一支輔助部隊「巴斯杰」民兵（Basij），也是效忠神權體制的志願準軍事組織，號稱擁有數百萬成員，西方國家則估計其現役成員規模達數十萬，仍是極為可觀的力量。巴斯杰是鎮壓示威的最前端力量。

波恩曾在2009年於德黑蘭目睹IRGC與巴斯杰的鎮壓行動，巴斯杰志願兵持橡膠警棍與木棍在街上站成一排，後方則是持自動步槍的制服部隊成員。另有騎摩托車的小隊在街頭呼嘯而過，撲向試圖集結的群眾。

當年曾癱瘓街道的示威，不到兩週就無疾而終。

●「逐漸後突然」 伊朗還在前半段

當前伊朗政府似乎正尋找方式釋放部分壓力，一方面發表強硬的官方言辭，另一方面也釋出願意重啟與美國談判的訊號。

要在核計畫與彈道飛彈問題上達成協議並不容易，不過談判能為伊朗換取時間。然而，美國總統川普週二稍晚已宣布，取消與伊朗官員的所有會面。

波恩舉例，曾有兩個獨裁政權「逐漸後突然」垮台，一是2024年倉皇下台的敘利亞總統阿塞德（ Bashar al-Assad），另一是2011年垮台的突尼西亞總統班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）。

不過，這樣的結果會發生在伊朗嗎？波恩的答案是：「也許會，但還不到時候。」他指出，伊朗反對勢力還需要更多國內外的壓力，也需要更強大的反對派領導力量，才能讓伊朗政權的垮台進程從「逐漸」加速邁向「突然」。

更多太報報導

輝達H200解禁賣中國 傳北京設「特殊情況」限制採購

「援助已經在路上了！」 川普鼓舞伊朗民眾繼續反政府抗爭

哪些國家最可能撞上川普的制裁伊朗關稅？ 這三國在頭號名單上