斷言停砍公教年金卓揆恐不執行！柯志恩嗆綠：多花7000億怎算的？

立法院12日三讀通過停砍公教年金，引發討論。國民黨立委柯志恩今天表示，行政院長卓榮泰可能也不會去執行，她還質疑，民進黨聲稱會多花7000億是怎算出來的？不要拿錯誤的數字汙衊軍公教，這無助社會的和諧。

柯志恩。（圖／中天新聞）

針對停砍公教年金三讀，柯志恩表示，卓院長在三讀之後，也還是不會去執行，從他過去8次針對已通過的法案聲請釋憲就可以看得出來。她強調，年金有改革，2016年的時候我們就是花了非常多的時間，請不要誤導視聽，這次不過就是因為過去的年金改革砍太兇，只是停砍所得替代率，並沒有從頭開始。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

柯志恩也呼籲民進黨，不要造謠說什麼會多花7000億，請告訴我們怎麼算出來的？這個東西要有實際的數字，且軍公教人員在經濟起飛的時候，用一般市面上的行情願意為國家做事，在他們退休之後，國家應該好好的照顧他們的生活，「我再一次的強調，不要拿一些錯誤的數字來汙衊軍公教人員，這對台灣社會的和諧是完全沒有任何好處的。」

