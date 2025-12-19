斷言朝野戰到2028不和解！陳學聖揭「1隱憂」：恐被擊破

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、民眾黨在立法院以人數優勢通過財劃法修法，行政院長卓榮泰決定不副署，朝野對立持續升高。前立委陳學聖說，看來就是不會和解，將戰到2028；陳也說，多年的國會經驗，讓他看到一些隱憂，在野諸侯若未能同步前行，恐遭逐一擊破。

陳學聖18日以「朝野僵局中的匍匐前行」為題發文表示，看了朝野這幾天對於行政院長不副署的對戰，他看大趨勢大概定了，就是不會和解，一直戰到2028，但朝野也都不願揹上「不顧民生」的罵名，所以該過的預算，該過的法案，應該也都會過，「只是你會覺得一直在吵架而已」。

陳學聖分析，對於總統賴清德及卓揆的執政體制來說，「不副署」這把槍似天上掉下來的禮物，以後只要不是行政院支持的法案，很有可能將一概選擇性不副署，甚至連覆議都不提。目前憲法法庭人數不足，早就無法運作，也就沒有違不違憲的問題，儘管憲法學者吵成一團，但也影響不了大局。

在野部份，陳學聖指出，藍白都表明不會解散國會，也不街頭抗爭，就是回歸民主監督機制，但在野的監督手段能力有限，質詢、刪預算的力道若沒拿捏好，一不小心又會被部分民意反撲。兆元軍購案，可是最能展現在野監督力量的項目，不知在野作足功課了沒？

陳學聖直言，多年的國會經驗，讓他看到一些隱憂，目前看來，執政黨對財劃法及年改修正案鐵了心要不執行。這時的在野黨該怎麼辦？他誠心建議，在野諸侯要能同步前行，以免逐一被擊破。

陳學聖強調，立院在野委員，更要用功些，精準看懂預算貓膩，好好審查把關，讓民眾眼睛一亮，士氣大振。「這更有勞鄭麗文主席多費點心，既然已確定在對抗中要匍匐前進，就先把基本功好好蹲馬步作好吧！」。

