斷言林俊憲初選必勝大翻車 知名作家請喝「龍眼甘蔗青」

民進黨台南市長選舉初選結果今（15）日出爐，由立委陳亭妃以2.69％差距險勝立委林俊憲，將代表民進黨參選。而在臉書擁有22萬人追蹤的知名作家「我是小生」，日前斷言台南市長初選必定是林俊憲勝出，更稱林若沒贏「就在台南火車站前榨甘蔗汁請大家喝」，在結果出爐後，他宣布將在周六發放200杯龍眼甘蔗青。

陳亭妃今在勝選後表示，27年來的每一步，都不是一個人，而是人民陪她一路走過來，她也要特別感謝所有不斷提醒、磨練她的好朋友，「正因為有這些聲音，讓我時時刻刻提醒自己、要求自己，不能辜負人民的期待」。她除強調，未來她將持續向總統賴清德請益台南治理經驗，也保證，2026年台南市長選舉一定不會讓賴擔心，且「一定要大贏」，為2028年賴連任奠下最穩固的基礎。

「我是小生」昨天在Threads發文放話，民進黨台南市長初選肯定是林俊憲贏，若林沒贏，自己就會在台南火車站前榨甘蔗汁請大家喝，「每杯350cc，台南市民自帶環保杯加贈50c」。而在陳亭妃勝出的結果出爐後，「我是小生」今天分別在Threads和臉書發文宣布，總共200杯的龍眼甘蔗青已經訂好，將在17日星期六下午2點，於台南後火車站前大遠百廣場發放，「台南甜，蜜是用龍眼蜜，每杯600cc，加量給大家，發完為止」。

