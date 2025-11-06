斷言福建號已於5日成軍 呂禮詩揭露3大關鍵跡象

大陸海軍第3艘航空母艦福建號動態備受各界關注，日前大陸《央視》公布殲-15T、殲-35和空警-600等3型艦載機，在福建號上首次彈射起飛和著艦訓練的影片，近日更傳出該艦將成軍消息。對此，前艦長呂禮詩PO出福建號漆上舷號、疑似該艦成軍紀念信封在內的3張照片，斷言「從諸多的跡象研判，福建艦已於昨日成軍」。

據香港《明報》即時新聞報導，航班追蹤服務APP「Flightradar24」顯示，中國國際航空一架註冊編號為B-2481的波音747-89L客機昨天（11月5日）中午12時08分飛抵海南三亞鳳凰國際機場，這架飛機為國家領導人專機，稍早前搭載大陸國家主席習近平出訪韓國。報導稱，大陸社交平台昨天流傳一張相片，顯示福建號和山東號從艦艏至艦艉「掛滿旗」，外界猜測福建號將入列南海艦隊，倘若該艦入列，習近平按慣例出席儀式。

呂禮詩今天晚間在臉書發文，上傳多張停泊在三亞的福建號的最新照片，並且寫道「從諸多的跡象研判，福建艦已於昨日成軍」，其中在第一張照片，可看到該艦艦艏漆上了「18」的舷號（遼寧號舷號為16、山東號17），第二張照片則可以看到甲板上漆上「18」舷號。

而第三張照片則疑似是福建號入列紀念信封，當中可看到福建號，以及編隊飛行的共軍殲-15、殲-35艦載戰鬥機、空警-600空中預警機圖案，且信封上的郵戳字樣，是「海南三亞 2025.11.05.09 安游1」，另外，該信封郵票圖案為共軍軍徽「八一紅星」。

