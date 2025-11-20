斷言綠營2028唯一主軸「破壞藍白合」 作家曝末路

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（19）日舉行高峰會，雙方也同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。作家「漂浪島嶼」認為，最新民調顯示藍白相加有41%支持度，一旦藍白合，2028鐵定翻盤，數據已預示末路，破壞藍白合將成2028大選綠營唯一主軸。

「漂浪島嶼」昨在臉書指出，外界懷疑藍白有高度合作共識，卻不敵政治現實，可能在縣市長甚至議員人選的分配禮讓，產生嚴重分歧，讓藍白合一上路就翻車；不過「漂浪島嶼」認為，藍白黨主席很早就喊出藍白合，目標在聯合執政，當藍白懂得爭一世，不爭一時，打下天下位置豐厚，自然願意忍氣禮讓，一切圖謀未來大業。

「漂浪島嶼」進一步表示，民進黨嘴上雖看衰藍白合，但是心裡怕的要死，因為大罷免大失敗，已經是巨大震撼，藍白一合青鳥絕望，更麻煩是，原本以為藍白越合，應該許多不滿者出走，造成黨內大分裂，再合也是不成氣候，但是歷經風風雨雨曲曲折折，台灣民意基金會公布的最新民調支持度卻顯示著，藍白各有26%、15%的支持度，二者相加41%，大勝綠營31%支持度。

「藍白合不是主流民意，卻是多數民意」，「漂浪島嶼」認為，差距10%簡直是民意天塹，如果一旦藍白合成，支持率維持不變，沒有天災戰禍，2028鐵定翻盤，民調數據已預示末路，破壞藍白合將成為2028大選綠營唯一主軸，如果2026能夠見縫插針讓藍白生恨，2028就有全面裂解機會，藍白不合綠營必勝。

「漂浪島嶼」最後也示警，2024的失敗，藍白沒找到戰犯，如果2028再度分裂破局，其實也不用再找戰犯，因為藍白再敗就是國民黨分裂，民眾黨泡沫化，永遠再難執政。

