斷言藍白合不會成功！吳思瑤20字狠批「鄭黃會」：兩人政治信用薄弱

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨日舉辦「以行動顧台灣—主席高峰會談」，民進黨立委吳思瑤今（20日）指出，「鄭黃會」就是「各自拉抬，各取所需；互相利用，各懷鬼胎」，如此而已。她認為，藍白只有政治利害，沒有理念價值，為合作而合作，不會成功。

吳思瑤表示，「鄭黃會」就是「各自拉抬，各取所需；互相利用，各懷鬼胎」，如此而已。她分析，藍白極盡互誇互捧之能事，矯情又肉麻，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地。不僅拿不出願景理念，只能廉價批鬥民進黨，扭曲事實、顛倒是非，真是厲害了兩位法律人，睜眼說瞎話程度不相上下。此外，藍白閃避爭議也有志一同，鄭麗文親中媚共路線、一國兩區主張，民眾黨全買單？黃國昌狗仔偷拍、涉及貪瀆，國民黨都背書？

至於2026選舉藍白合看似有譜？吳思瑤認為，這都還言之過早，若只是鄭麗文一人說了算，黨內民主何在？更何況除了縣市首長選舉，議員布局的兩黨競合都一髮動全身，都有黨內壓力需要面對。吳思瑤批評，鄭麗文的主席大位還未坐穩，黃國昌地位搖搖欲墜，主席個人私相授受利益交換，黨內沒有異見嗎？更不要說鄭黃兩人都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇，「只有政治利害，沒有理念價值，為合作而合作，不會成功」。

