斷言賈永婕、王世堅不可能選！戴錫欽：民進黨派鄭麗君對蔣萬安最有威脅

民進黨台北市長選戰人選未定，美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101大樓成功後，台北101董事長賈永婕也被點名。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽今（28）日直言，要賈永婕選台北市長是不可能的事情，而以他對的了解，民進黨立委王世堅也不可能選，他認為民進黨能推出最好的人選就是行政院副院長鄭麗君，也是對蔣萬安最有威脅的人，一定有機會拿到40至45%選票。

戴錫欽今天接受媒體人黃暐瀚專訪時直言，以過去跟賈永婕的互動，要賈永婕選台北市長「這是不可能的事情」，101歷任董座都有話題性，賈永婕上任後不管在煙火創新，或是這次徒手攀登活動，的確讓人耳目一新，而且成功行銷台北、行銷台灣，但賈永婕被點名，不就凸顯民進黨沒有人，不然怎麼動腦筋到賈永婕身上？

戴錫欽認為，對賈永婕來講，最重要的應該是把董座的角色扮演好，累積的聲量，要挑戰台北市不敢講百分之百沒機會，但應該不是賈永婕的優先選項，跟賈永婕的人生規劃應該有落差。

戴錫欽也說，蔣萬安的選舉是今年最值得關注的指標，不只是連任與否，還有得票狀況，以及有沒有外溢效應到外縣市，這3年在台北市的服務是否讓市民有感，轉化為具體的選票，大家認為蔣萬安選情相對樂觀，但其實沒有一定。他直言，爭取連任選民在乎的是政績，很多民代第一屆有新人紅利，但到了第二屆很多人中箭落馬，台北市民非常願意給年輕人機會。

戴錫欽指出，關稅談判底定後，他也提到鄭麗君跟卓榮泰參選台北市長的可能性都在提升，他認為如果民進黨只想要守成，大概會推出卓榮泰，且以卓榮泰與民進黨主席賴清德的交情，卓榮泰會配合賴清德，用閣揆身分親征，但卓榮泰來選應該只能守住基本盤，但是否能擴張到中間選民這值得觀察。

戴錫欽直言，如果認為民進黨不只想要守成，又能說服鄭麗君的話，鄭麗君的形象比較溫和跟中性，「我們就要更加嚴陣以待了」，這和對上卓榮泰是完全不同的選戰。黃暐瀚追問，所以認為鄭麗君比卓榮泰強？戴錫欽直呼，「當然！」

戴錫欽表示，台北市選民喜歡的屬性，王世堅是個典型，很真實、講話很有梗，能吸引年輕人目光，對選舉有加分，但他了解王世堅的個性，不是假掰抬高姿態要人勸進，他敢斷言王世堅絕對不會選，所以民進黨如果不只想要守住基本盤，甚至想要減低蔣萬安外溢效應，「我覺得鄭麗君會是最好的選擇，也是對蔣萬安最有威脅的人」。

戴錫欽坦言，鄭麗君的形象還有這次的關稅談判，對中間選民、產業界的幫助，這些訴求會比回到藍綠對立的基本盤更值得關注，更有可能爭取到中間選民、淺藍以及淺綠選民的認同，這對蔣萬安威脅更大，而當蔣萬安要花更多心力著墨在台北市選戰，外溢效應就會遞減，對其他縣市選情拉抬就會減低，對國民黨整體選戰就是衝擊。

戴錫欽直言，也許跟王世堅選會比較歡樂，但他覺得王世堅根本不可能選，民進黨能推出最強的就是鄭麗君，若是鄭麗君出來選，希望雙方能夠在公共政策上有更多論述，有對市政願景的比較，這樣這場選舉會非常有價值，對市民來說是豐收的。

不過，戴錫欽也坦言，蔣萬安的確會面臨嚴峻挑戰，鄭麗君過去沒有選舉過，也沒有捲入政治口水、意識形態，且大罷免階段的角色也比較少，仇恨值絕對不高，「我們絕對要嚴正以待」。他認為，鄭麗君一定有機會拿到40至45%選票，而蔣萬安拚連任，就是要爭取過半選民的支持。

