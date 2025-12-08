斷言賴瑞隆高雄市長夢碎 沈政男曝綠營2事失民心：柯志恩勝算再添一成

有意角逐2026高雄市長的綠委賴瑞隆，日前被爆料其8歲兒子涉校園霸凌案，賴瑞隆為此兩度召開記者會像受害孩童及家長道歉，不過似乎仍難平息外界輿論，恐對即將到來的黨內初選埋下不確定因素。對此，精神科醫師沈政男在臉書發文斷言，賴瑞隆的高雄市長之路已經夢碎，而國民黨柯志恩的勝算再添一成。

針對賴瑞隆兒子爆出校園霸凌案，沈政男表示，1個月後就要進行民進黨黨內初選，賴瑞隆目前雖然在媒體民調裡領先其他黨內可能參選人，但幅度相當有限，因此這一起事件是否影響初選結果，備受關注。有人問，賴瑞隆會不會退選？從他在第二次記者會說，仍要對社會服務，顯然並沒有要退出初選。不過在他看來，賴瑞隆的高雄市長之路，已經夢碎。

沈政男指出，接連兩次召開記者會，代表第一次沒處理好，而第二次，雖然掉了眼淚，說要讓小孩轉學，甚至也在記者會後，在網路貼出了向受害者家長道歉的畫面，但給市民的觀感顯然不佳，沒有展現一個未來市長對於處理校園霸凌的高度。這事件發生在今年十月，受害者家長最近才向媒體爆料，事發後一開始該家長並不知道對方是高雄市長可能參選人，一直到向警方報案以後才發現，也就是說，該家長對於處理過程相當不滿意，而非試圖影響選情。

沈政男認為，賴瑞隆召開記者會，身分固然尷尬，但重點還是要放在「如果我是高雄市長，這一起校園霸凌案要怎麼處理？」結果賴瑞隆的回應就只有掉淚與轉學。現在，事件爆發以後，這一個多月來的調查過程有什麼問題，包括學校處理與家長應對的方式，都會繼續曝光，如果有隱匿或者處理不公的情事被揭發出來，高雄市教育局首當其衝，將會被檢討，而賴瑞隆在記者會裡完全沒有檢討校園霸凌事件處理SOP，就只是像一個普通市民一樣掉淚與說要轉學，顯然不及格。

沈政男分析，即使賴瑞隆繼續參加初選，綠營支持者也會把目光轉向其他三位黨內可能參選人，以免影響大局。賴瑞隆如果輸掉初選，剩下的邱議瑩、許智傑與林岱樺，誰會衝上來？很快就會有新的民調，大家拭目以待。此外，高雄市衛生局最近也出包，誤指全聯的台灣鯛有抗生素殘留物，引發全國民眾恐慌，結果處理上沒有任何局處首長下台，跟盧秀燕處理台中豬瘟差很多，大家也會把帳算在下一任綠營高雄市長候選人身上。

沈政男強調，柯志恩的勝算，經過上述2件事，再添一成，但她還是相對低調，未提升攻擊力道。光看前行政院長蘇貞昌說，「高雄市長輸給藍營，民進黨就包起來」，根本就是家天下的封建心態，幾位藍營政治人物紛紛開砲，但不見柯志恩的火力。柯志恩要擺脫學者教授的溫和拘謹形象，昨天鄭麗文已經在中部跳舞了，趕快也帶著柯志恩跳一下。

