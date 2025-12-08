斷言賴瑞隆高雄市長夢碎 沈政男：柯志恩勝算「再添一成」

有意角逐高雄市長選舉的民進黨立委賴瑞隆日前遭爆料，其8歲小孩涉入校園霸凌案，賴昨(7)日二度開記者會向受害小孩及家長致歉，但未正面回應是否要退選。常評論時政的精神科醫師沈政男認為，賴的高雄市長之路已經夢碎，有望代表國民黨參選高雄市長的柯志恩勝算將再添一成。

沈政男今在臉書分析，賴瑞隆因其8歲小孩在學校涉及霸凌事件，2度召開記者會，但一個月後就要進行民進黨黨內初選，賴目前雖然在媒體民調裡領先其他黨內可能參選人，但幅度相當有限，這起事件是否影響初選結果，備受關注。賴瑞隆目前仍說要對社會服務，顯然沒有要退出初選，但沈直言，賴的高雄市長之路已經夢碎。

廣告 廣告

沈政男進一步指出，賴瑞隆接連2次召開記者會，代表第一次沒處理好，而第二次雖然掉了眼淚，說要讓小孩轉學，甚至也在記者會後貼出向受害者家長道歉的畫面，但給市民的觀感顯然不佳，沒有展現一個未來市長對於處理校園霸凌的高度；沈認為，賴召開記者會，重點要放在，「如果我是高雄市長，這一起校園霸凌案要怎麼處理？」結果回應卻只有掉淚與轉學。

沈政男強調，霸凌事件爆發後，這一個多月來的調查過程有什麼問題，包括學校處理與家長應對的方式，都會繼續曝光，若有隱匿或者處理不公的情事被揭發出來，高雄市教育局首當其衝，將會被檢討，而賴瑞隆在記者會裡完全沒有檢討校園霸凌事件處理SOP，就只是像普通市民一樣掉淚與說要轉學，顯然不及格，如果證實，在這一個多月來的處理過程裡，賴瑞隆夫妻的應對有何不當，也會繼續傷害他的形象，即使賴繼續參加初選，綠營支持者也會把目光轉向其他三位黨內可能參選人，以免影響大局。

另外，沈政男表示，高雄市衛生局最近也出包，誤指全聯的台灣鯛有抗生素殘留物，引發全國民眾恐慌，結果處理上沒有任何局處首長下台，跟盧秀燕處理豬瘟差很多，大家也會把帳算在下一任綠營高雄市長候選人身上。

「柯志恩的勝算經過上述兩件事，再添一成！」沈政男表示，柯如今仍相對低調，未提升攻擊力道，應擺脫學者教授的溫和拘謹形象，並認為國民黨主席鄭麗文的攻擊火力，柯志恩只要學個三分樣就夠了。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

【看原文連結】