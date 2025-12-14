斷言退撫基金不會破產！沈政男曝「停砍年金唯一隱憂」：那就是另一回事

​國民黨立法院黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，今（12）日在立法院三讀通過，條文明定所得替代率不再遞減，並回溯至2023年，掀起正反兩極評論；精神科醫師沈政男強調，停止調降公教所得替代率一年只需300億「不會導致退撫基金破產」。

沈政男透過臉書發文指出，退休金只是一個簡單的數學問題，要說提到早民國134年就會用罄「根本就是假議題」；沈政男分析，隨著GDP成長達7%，人均GDP將達4萬美金（約125萬新台幣），在每年稅收持續成長的情況下，停止調降所得替代率所衍生的一年約300億預算，只是政府稅收的九牛一毛。

「退休後要過一個還可以的生活，國際的估計都是所得替代率70%左右，現在停止調降所得替代率，根本也只有66％，哪裡貪心？」沈政男痛批，民進黨政府之所以反對年改，只是因為照顧退休公務員跟選票沒有直接關係罷了。

不過沈政男也指出，稅收持續成長的前提是「如果台積電還能挺得住」，換句話說，如果台灣的IC產業挺不住領先趨勢、被各國超車，那就是另一回事。

