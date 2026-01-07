斷言鄭朝方2026不足以讓新竹縣翻盤！沈政男揭主因

2026新竹縣長選舉，國民黨人選中，現任副縣長陳見賢、立委徐欣瑩皆有意接棒參選，如今最新民調顯示，若民進黨派竹北市長鄭朝方出戰，徐以37.2%的支持度微幅領先；陳見賢則以33.3%的支持度，落後鄭朝方的38.3%。精神科醫師沈政男表示，鄭還不足以翻新竹縣的盤，只要沒有發生三腳督狀況，鄭要當縣長還得再等一下。

沈政男昨（6）日在臉書指出，上述民調可以看出，鄭朝方落後徐欣瑩不多，甚至在誤差範圍，但新竹縣的政黨支持度有很大的藍綠落差，其中國民黨為35.4%，民進黨為18.5%，而民眾黨為10.7%；在這麼懸殊的藍白與綠營版圖比例之下，鄭朝方選2026恐叫好不叫座，雖然民調氣勢不弱，但真正開票出來尚不足以造成新竹縣長寶座的翻盤。

沈政男進一步表示，如今鄭朝方能在民調上跟國民黨可能候選人拉鋸，主要原因是國民黨支持者有一部分回答支持鄭朝方，而民眾黨支持者將近一半表達會投給他，問題是，這恐怕是因為國民黨候選人還沒整合，有人支持徐欣瑩，有人支持陳見賢，於是回答民調的時候還不篤定；當正式對決時，三心二意的支持者大部分就會歸隊，到時候票開出來就不會是這麼小的差距，尤其民眾黨支持者，這一次有藍白合大前提，支持國民黨候選人比例應該會更高。

沈政男說變數將是國民黨能不能整合，因為先前好幾次沒有整合，導致戰況膠著，甚至輸掉，而且都跟鄭朝方有關，例如2022年竹北市長選舉，鄭因一位無黨籍的候選人瓜分國民黨林為洲的選票，因此以四成比例當選；2018年，鄭朝方就選過新竹縣長了，當時有徐欣瑩參選，最後楊文科險勝；2020，鄭朝方選第二選區立委，當時有民眾黨候選人，最後林思銘險勝。

沈政男認為，鄭朝方已選過新竹縣長，顯然家學淵源是一個助力，但也代表他在新竹縣已經不是新人，爆發力已經檢驗過了；而其年輕、清新的特質，加上實力還不錯，是很有前途，但要翻轉藍綠版圖，還不是時候，只要國民黨2026在新竹縣長沒有發生三腳督狀況，鄭朝方要做縣長還得再等一下。

上述民調委託單位為美麗島電子報。調查時間為2025年12月30至31日與2026年1月2日。調查規劃由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）。本次民調的調查對象是設籍在新竹縣，年滿20歲的民眾。抽樣設計以中華電信公司新竹縣住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後，為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，在抽取電話門號後由CATI系統主機進行撥號時，再藉由「隨機跳號」方式（random-digit-dial, RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。樣本規模為成功完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本檢定採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據新竹縣政府民政處公布2025年12月民眾性別、戶籍行政區、年齡資料，與2024年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本可視為具有代表性。

