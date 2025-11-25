斷言韓國瑜是「明年選舉最大母雞」 學者曝2關鍵

2026年九合一選舉備受各界關注，文化大學廣告系教授鈕則勳提出2點原因，認為相較於台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安，目前仍然以立法院長韓國瑜為明年選舉的最大母雞，因為韓的造勢能力、議題操作及語言使用，仍比盧與蔣強一些。

針對民進黨立委沈伯洋遭大陸放話全球追捕，總統賴清德日前曾喊話韓國瑜「站出來維護國家尊嚴」，但被韓回擊「自己砍掉桌子三腳」、「自己有病卻要人吃藥」。而賴清德17日在出席活動時回應，大陸對台灣任何一位人民進行跨境鎮壓，都等同於傷害中華民國主權，針對沈伯洋的調查更是直接衝擊我國憲政體制，他呼籲韓國瑜，面對境外敵對勢力時應一致對外，不該替侵略者找藉口。

鈕則勳25日在臉書發文表示，目前仍然以韓國瑜為明年選舉的最大母雞，畢竟在造勢能力、議題操作及語言使用，韓仍比盧秀燕及蔣萬安強些。他指出，首先，賴清德針對沈伯洋議題頻頻喊話韓國瑜，韓除了陳述「台灣安全四隻腳」突顯高度外，更曝金句「自己生病，讓別人吃藥」，反手殺球得分，形塑和賴捉對廝殺的態勢，將自己能量拉高。

再來，在擔任立法院長之後，韓國瑜的言行舉止更謹慎，但時不時的創意操作，仍能維持其人設特點，畢竟韓曾重重跌倒過，所以這次擔任立法院長重出江湖，韓勢必格外珍惜，也在將其傳統路徑做微調，並彌補弱勢點，累積徐圖後進的本錢。

