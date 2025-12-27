斷言館長賺不到紅錢！486先生「曾勸他自愛」揭3關鍵：中共只會賞小甜頭

娛樂中心／綜合報導

館長進軍中國，首度公開在廈門的全新辦公室。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YT）

網紅館長（陳之漢）過去立場挺台，如今轉向親中，並赴當地發展事業。團購達人486先生（陳延昶）接受媒體專訪時表示，館長「相當可惜」過去看到對方「哪裡有話題，就往哪裡靠」曾規勸他，希望他能潔身自愛。而被問到館長能不能「賺到親中紅利？」486先生斷言「賺不到」，近年中國經濟不如以往，加上共產黨不是傻子，頂多賞他一點甜頭。

館長過去的立場偏向「挺台反共」，曾和前總統蔡英文同框，也曾力挺現任立法院長韓國瑜參選高雄市長，之後與民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲互動密切。如今的館長，多次赴中國、稱讚當地，逐漸開始他的「西進」計畫。

廣告 廣告

近期館長曾表示，他被列為「特殊份子」無法開通抖音帳號，如今順利開通、帶入許多流量，首度直播就收了不少「嘉年華」大禮。此外，他也透露健身房品牌預計在廈門落地，並帶大家參觀正在裝潢的辦公室。

根據《民視新聞》報導，486先生接受專訪時分析，館長轉向中國，應是民眾黨支持者「經濟能力薄弱」，加上柯文哲陷弊案「大概也完了」改挺國民黨，但館長過去曾批評藍營，恐難因此獲利，最終其立場搖擺不定，會讓他流失台灣「基本盤」。至於轉向中國「能不能吃到親中紅利？」486先生直言，共產黨不是傻子，只會賞館長「一點甜頭」。

486先生表示，早期時喜歡館長有話直說的個性，後來發現對方缺乏「核心價值觀」，曾不斷規勸，希望他能潔身自愛。（圖／翻攝自486先生臉書）

更多三立新聞網報導

《大濛》話題熱度高 PTT電影版「禁止討論」原因曝

館長嗨翻！「抖音商業號」終於開通了 粉絲人數、開播時間曝

館長痛批藍白「去死」：我不在乎你們選不選票 有沒有勇氣去中國談？

學者評顧立雄糊塗 「意外自曝」曾在中科院涉圖利？王定宇喊要查

