2024上演「侯總統宣誓就職」戲碼，背景打上了虛擬總統府大廳，還掛著國父遺像。





名嘴吳子嘉在網路節目《下班瀚你聊》斷言，藍營2028只有兩個人會選，就是鄭麗文跟侯友宜。國民黨沒有選項，2028最後出來的會是侯友宜，因為鄭麗文選不上。台獨派跟紅統派對決，用膝蓋想也知道，台獨派會贏。若把國民黨洗刷成一個台灣人的黨，那只有台灣人來選比較有可能，那就是侯友宜。

吳子嘉表示，2028能夠排除侯友宜嗎？不可能排除，因為盧秀燕被豬瘟中傷，他也拍胸脯保證，韓國瑜99.9%不會選2028。

吳子嘉透露，因為韓國瑜跟一個非常好的朋友講過一句話，「在台灣選總統一定要台灣人選才會上」，因為自己是外省人。韓國瑜有這種表態，他才有基礎把韓淘汰掉。

廣告 廣告

吳子嘉分析，最後只有兩個人會選，就是鄭麗文跟侯友宜。而鄭麗文握有提名權，可是鄭麗文選的話，最高興的、放鞭炮的就是賴清德。他斷言，紅統一定敗！她選總統不可能贏，但一定有機會選。

吳子嘉認為，盧秀燕沒有意願選，因為豬瘟事件重傷了。而蔣萬安在2032當選機率高，也沒有幾歲，所以蔣萬安2028去冒這個險幹嘛？民進黨這麼爛，後繼無人。台北市長光環卸任，籌備選總統，就跟馬英九年很像。

吳子嘉認為，國民黨派紅統來選，還是一個台灣人來選？國民黨沒有選項，所以2028最後出來的會是侯友宜，因為鄭麗文選不上，民調一出來就掛了，儘管目前聲望高，但到了總統選戰，碰到一個台獨派跟紅統派的選項時候，自己用膝蓋想也知道，台獨派會贏。所以如果把國民黨洗刷成一個台灣人的黨，那只有台灣人來選比較有可能，那就是侯友宜。

更多新聞推薦

● 斷言「侯友宜再戰2028」 吳子嘉：盧秀燕沒意願，「紅統」鄭麗文不會贏