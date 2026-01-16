斷言「得高雄者得2028」！沈政男曝南台灣「對決關鍵」：藍營在這勝算更大

​​​民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，將與國民黨立委謝龍介、柯志恩進行對決；精神科醫師沈政男認為，2026大選受到台海局勢影響，恐比2028大選更受國際矚目。而在這次的選舉中，決定勝負的關鍵便是高雄與台南二都，其中更是「得高雄者得2028」。

沈政男透過Threads直言，雖然外界普遍認為總統賴清德介入黨內初選，但在他看來，一來可能是陳亭妃在民調上優勢過大、讓上位者不敢操作，二是賴清德最終仍以打贏選戰為優先考量，從而按捺住插手的衝動。

「以目前台海局勢來看，這場選舉勢必成為國際矚目焦點」，沈政男分析，在民進黨只擁有5個縣市首長席次的情況下，如果能在年底選舉有明顯斬獲，將成為賴清德連任的助力；相反的，如果藍白在這次選舉結果仍占優勢，那麼2028政黨輪替的機會就很大。

醫師沈政男分析南台灣選情。（資料照，顏麟宇攝）

沈政男認為，以目前選情來看，決定2026選舉勝負的關鍵便是高雄與台南二都；沈政男指出，國民黨2026在高雄市的勝算更大，因為賴瑞隆看似民調領先，但以2024不分區立委得票數來看，決定勝負的關鍵就是「中間選民」，而賴瑞隆與柯志恩在中間選民的支持度無分軒輊，因此兩人應該是各有千秋。

對此沈政男進一步解釋，賴瑞隆政壇資歷相對清新、知名度較弱，加上日前發生的自家小孩疑似霸凌事件，都可能引起選民質疑，擔心他執政眼光與魄力問題，反觀柯志恩經歷了2022與現任市長陳其邁對決落敗，對高雄市政良窳熟稔，「如何在原本的學者風範以外，加強年輕族群與中間選民的號召力，是耕耘重點」。

沈政男表示，雖然2026大選只是地方選舉，但考量到台灣剛經歷過大罷免，因此中央執政成績與國際情勢勢必會有影響。沈政男認為，若讓2026選舉帶有不信任投票的意涵，那麼南二都翻盤的機會就會增加，但如果藍白在這次選舉無法拿下高雄、台南，2028選戰的局面又將完全不同。

