斷言「民眾黨2026將消失」 486先生：國民黨接收殘兵的最好時機

486先生斷言2026會是民眾黨徹底泡沫化、消失的一年。（本刊資料照）

親綠網紅「486先生」陳延昶今（27日）在臉書發長文，一一點名黃國昌、黃珊珊、柯文哲、陳智菡等民眾黨要角，推斷他們在今年的政治路將非常悲觀，連帶整個黨走向泡沫化，他鐵口直斷「2026就是民眾黨消失的一年！」

486先生首先點名民眾黨前主席柯文哲，他認為柯文哲身為創黨人，若3月被判重罪重刑，民眾黨士氣將直接崩盤，到時候別說選縣市長，連基層議員要掛民眾黨旗子可能都會猶豫。

而現任黨主席黃國昌，486先生認為在立委2年任期本週屆滿後，失去舞台的黃國昌聲量會急劇萎縮，在他看來，黃國昌喊著要選新北市長，目的其實是等國民黨來搓湯圓、談條件，最好的結果也就是加入國民黨延續政治生命。偏偏黃國昌的狗仔跟監案將面臨許多官司，機關算盡到頭來等於把自己給做死了。

接著486先生提起聲勢不再的蔡壁如與黃珊珊，直言前者失去柯文哲關愛後，轉而極力耕耘台中，希望獲得盧秀燕青睞，從中獲得一些好處官位。不過486先生認為，目前看來盧秀燕已經失去2028總統門票，蔡壁如自然也沒戲了。

黃珊珊則因為被停權3年打入冷宮，486先生推測民眾黨2026選戰已經沒有她的位置，頂多就是在幕後打雜。486先生認為黃珊珊不太可能脫黨參選，所以她要不就是宣布離開政壇，或蜷縮靜待機會出現，「但基本上，黃珊珊這條政治路也已經是黯然無光。」

至於陳智菡和許甫這對夫妻，486先生表示，按目前民眾黨的處境，陳智菡無法稱作戰狼，充其量只能叫小丑，她在失去柯文哲後緊跟黃國昌，可黃國昌如今已自身難保，陳智菡也只能盼老公能否選上台北市議員，撈一個助理來當。然而許甫選上的機率微乎其微，據486先生所掌握的地方人脈與情資，許甫根本就是砲灰。

綜觀上述黨內要角面臨的困境，486先生結論「民眾黨就是一個沒有中心思想，純粹阿貓阿狗為了利益結合、唯利主義的地痞政黨，所以崩潰才如此之快！」486先生斷言，歷經政治獻金風波後，已經沒有人敢再捐錢給民眾黨了，所以他能輕易看到民眾黨2026的走向：要母雞沒有母雞，要子彈沒有子彈，預計今年會是國民黨接收民眾黨殘部的最好時機。

