斷言「這人有總統命」2028登大位！專家揭1關鍵撞臉賴清德
政治中心／綜合報導
2026地方首長選戰各政營推派人選備受外界關注，現任台北市長蔣萬安是否能獲得連任機會更是全台矚目焦點，過去曾經算出前民眾黨主席柯文哲將會於66歲「走入空亡」的命理專家周映君，就認為蔣萬安未來運勢「金水運」外界會有許多紛擾讓映君認為其沒機會問鼎總統，不過塔羅專家小孟老師則有不同觀點，提出蔣萬安「1特徵」讓他有機會跟總統賴清德一樣登大位。
命理師小孟老師認為蔣萬安與賴清德一樣擁有「龍臉」。（圖／翻攝自賴清德＠臉書）
蔣萬安（右）接下來是否有機會挑戰總統大位是接下來一大關注點。（圖／翻攝自蔣萬安＠臉書）
命理專家周映君分析蔣萬安2026爭取台北市長連任上有機會，最主要是目前「他的運還在」，加上面相看起來「很帥」，而且蔣萬安「水很旺」很會賺錢、未來做什麼都沒問題，不過周映君認為接下來還有懸念，蔣萬安差不多往後十幾年「都是金水運」，原本水就很旺的他、還會「金生水」，就可能面臨外頭的聲音，讓他較難再往上爬，面臨2028總統選戰「對我來說、我是覺得他沒辦法當總統」。
蔣萬安有機會「登大位」。（圖／翻攝自YT@小孟老師星座塔羅）
塔羅專家小孟老師則在個人經營臉書專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟 」公開分析結果，提到他近日幫蔣萬安抽未來運勢的塔羅牌，結果是「權杖伺者逆位」，小孟老師點出蔣萬安不可否認的「我看他的面相有沒有，他有龍臉、他有那個小龍的臉，賴清德也是龍臉，所以我倒覺得未來哦……蔣萬安還蠻有機會的」，小孟老師認為蔣萬安有可能成為未來台灣某一個領導者「滿有機會的」。
小孟老師認為縱使蔣萬安有「鬼故事背景」，但年輕人可能會忘掉。（圖／翻攝自YT@小孟老師星座塔羅）
塔羅抽到「權杖伺者逆位」，蔣萬安會好好當市長、不過接下來明年是馬年，蔣萬安也是屬馬，犯太歲要低調一點就像現在放颱風假很謹慎，至於未來「登大位」的主因就是蔣萬安目前人氣不低，小孟老師認為如果蔣萬安能拉攏美國、中國多方支持，縱使「蔣氏」在過去有一段歷史、都是「以前的鬼故事」，但小孟老師覺得隨著時間越來越久，「年輕人也會忘掉」，讓蔣萬安依舊有機會發展自己的登頂之路。
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：斷言「這人有總統命」2028問鼎大位！命理專家揭「這1關鍵」撞臉賴清德
更多民視新聞報導
「DJ熱舞太尬」竟是南投縣長許淑華！賴清德「真實反應被放送」網猛重播
賴清德救獅姐遭疑「演很大」！她怒抖總統3猛料開戰：不只柯文哲是醫師
賴清德開亮2026首長牌！蔡其昌爆「徵召內幕」他被指定守這處
其他人也在看
MLB》3連霸救援王涉打假球遭起訴 隊友拿37萬投2顆壞球
涉嫌打假球遭大聯盟停賽中的克里夫蘭守護者投手Emmanuel Clase與Luis Ortiz，已經正式被紐約地方檢察官起訴，2人面臨各4項刑期最高合計65年的罪名，其中Ortiz配合賭徒故意投的2顆壞球，讓他賺進1.2萬美元（約新臺幣37萬元）。TSNA ・ 3 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 16 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 18 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 16 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 18 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 1 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 13 小時前
才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒 發文道歉報平安：什麼都不記得了
泫雅9日在澳門參與「WaterBomb水炸彈音樂節」，登台演唱招牌歌曲〈Bubble Pop〉。表演過程中，她在舞台上邊舞動邊轉身，卻突然失去力氣倒地，嚇壞一旁舞者，立即上前查看情況，保鑣也迅速衝上台將她抱離舞台，現場觀眾見狀紛紛驚呼。有現場目擊者表示，泫雅在演唱倒數第二首...CTWANT ・ 3 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 11 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 22 小時前
坣娜肺腺癌奪命！譚敦慈：魚這樣吃恐成最毒習慣 7症狀像感冒卻奪命
以〈奢求〉等歌曲深植人心的59歲情歌女神坣娜，驚傳於10/14病逝。外界一度猜測是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，但她摯愛的猶太裔富商老公薛智偉今（31）日悲痛證實，坣娜是因「肺腺癌」病逝。他透露，4年多前坣健康2.0 ・ 2 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 1 天前
颱風假有望？中颱「鳳凰」下週登陸 3縣市暴風圈侵襲機率破8成
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週將登陸台灣，對此，氣象署指出，鳳凰預計今(9)晚到明(10)天通過、登陸呂宋島，之後進入南海北轉朝台灣前進，強度會減弱，12、13日通過台灣預計是輕颱等級，但基本上全台灣暴風圈侵襲機率都有6成以上，其中台南、嘉義縣市超過8成，氣象署將在明後天發海陸警，不過是否放颱風假，將依各縣市政府依據風雨預報評估後決定。 氣象署指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島後，強度就會受到地形破壞減弱，明天到13日隨著颱風位置不同，強降雨區域也不同，明天進入南海，後天北轉，12、13日進入台灣海峽，再通過台灣，由於北上過程垂直風切大，環境不利於其維持強度，通過台灣可能已減弱為輕度颱風。 不過威脅仍不容小覷，明後天東北季風加上颱風外圍環流，將產生共伴效應，基隆北海岸、大台北、宜花東及恆春半島有大雨或豪雨，尤其宜花及大台北地區有豪雨等級以上降雨機率，桃園以南為局部短暫陣雨。 鳳凰颱風12日接近，花東持續大雨，中南部雨勢增加，北部及東北部轉為背風面，降雨趨緩；13日颱風中心到東北方海面，強度可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋，隨著東北風增強，中部以北、東北部雨勢明顯，且北部有較大雨勢。 根新頭殼 ・ 15 小時前