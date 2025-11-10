斷言「這人有總統命」2028登大位！專家揭1關鍵撞臉賴清德

政治中心／綜合報導



2026地方首長選戰各政營推派人選備受外界關注，現任台北市長蔣萬安是否能獲得連任機會更是全台矚目焦點，過去曾經算出前民眾黨主席柯文哲將會於66歲「走入空亡」的命理專家周映君，就認為蔣萬安未來運勢「金水運」外界會有許多紛擾讓映君認為其沒機會問鼎總統，不過塔羅專家小孟老師則有不同觀點，提出蔣萬安「1特徵」讓他有機會跟總統賴清德一樣登大位。





斷言「這人有總統命」2028問鼎大位！命理專家揭「這1關鍵」撞臉賴清德

命理師小孟老師認為蔣萬安與賴清德一樣擁有「龍臉」。（圖／翻攝自賴清德＠臉書）

蔣萬安（右）接下來是否有機會挑戰總統大位是接下來一大關注點。（圖／翻攝自蔣萬安＠臉書）

命理專家周映君分析蔣萬安2026爭取台北市長連任上有機會，最主要是目前「他的運還在」，加上面相看起來「很帥」，而且蔣萬安「水很旺」很會賺錢、未來做什麼都沒問題，不過周映君認為接下來還有懸念，蔣萬安差不多往後十幾年「都是金水運」，原本水就很旺的他、還會「金生水」，就可能面臨外頭的聲音，讓他較難再往上爬，面臨2028總統選戰「對我來說、我是覺得他沒辦法當總統」。

蔣萬安有機會「登大位」。（圖／翻攝自YT@小孟老師星座塔羅）

塔羅專家小孟老師則在個人經營臉書專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟 」公開分析結果，提到他近日幫蔣萬安抽未來運勢的塔羅牌，結果是「權杖伺者逆位」，小孟老師點出蔣萬安不可否認的「我看他的面相有沒有，他有龍臉、他有那個小龍的臉，賴清德也是龍臉，所以我倒覺得未來哦……蔣萬安還蠻有機會的」，小孟老師認為蔣萬安有可能成為未來台灣某一個領導者「滿有機會的」。

小孟老師認為縱使蔣萬安有「鬼故事背景」，但年輕人可能會忘掉。（圖／翻攝自YT@小孟老師星座塔羅）

塔羅抽到「權杖伺者逆位」，蔣萬安會好好當市長、不過接下來明年是馬年，蔣萬安也是屬馬，犯太歲要低調一點就像現在放颱風假很謹慎，至於未來「登大位」的主因就是蔣萬安目前人氣不低，小孟老師認為如果蔣萬安能拉攏美國、中國多方支持，縱使「蔣氏」在過去有一段歷史、都是「以前的鬼故事」，但小孟老師覺得隨著時間越來越久，「年輕人也會忘掉」，讓蔣萬安依舊有機會發展自己的登頂之路。





以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

