斷言「這人」有總統命能登大位！命理師揭1特徵：和賴清德一樣

政治中心／林昀萱報導

小孟老師指蔣萬安一特徵和賴清德一樣，斷言他有總統命。（資料照／台北市政府媒事組提供）

運勢算命是一項玄學，經常引發話題，相信與否往往也是見仁見智。過去曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君，日前解析台北市長蔣萬安的運勢變化，指出未來走「金水運」的他恐會遇上壓榨等考驗，鐵口直斷「我覺得沒辦法當總統」。不過，塔羅牌小孟老師卻持不同看法，認為蔣萬安面相有「龍臉」和總統賴清德一樣，未來有機會登頂大位。

小孟老師近日曬出一段預言影片，為蔣萬安抽選未來運勢塔羅牌，抽到「權杖伺者逆位」。小孟老師表示，蔣萬安會好好的當完市長，因為他的目標不只在北市，因此會盡量遠離一些不乾不淨的人。不過他提醒，明年是馬年，屬馬的蔣萬安犯太歲要低調一些，做任何事都要謹慎。

另外，小孟老師指出蔣萬安有龍臉，「他有小龍的臉，賴清德也是龍臉」，加上他支持者多元，有婦女票、年輕票、同志票，長輩也感覺他滿正派真實的，認為他未來有機會「登大位」成為台灣領導者，可以得到美國信任也可以拉攏中國。

