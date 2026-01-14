斷言「這1人」選不上新北市長！命理師喊可怕：鼠面

政治中心／劉宇鈞報導

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，國民黨則是北市副市長李四川呼聲高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。命理師周映君近日鐵口直斷，認為黃國昌選不上新北市長。

周映君在談話節目中表示，黃國昌真的沒辦法順利選上新北市長，從面相來看，黃完全沒有「將星相」、沒有威嚴，一個人如果有將星、能掌握住別人的話，就會有「將星相」，黃不但沒有，「好像有一點點鼠面那種感覺」

周映君指出，從黃國昌的鼻子跟耳朵來看，以及整體面相上來講，就不是好相，一般來講，「你不要跟他在一起」，這種人就算是跟他當朋友、當仇人，都是件很可怕的事情，建議大家要避而遠之，因為實在鬥不過。

周映君：李四川運勢比黃國昌好

對於李四川的運勢，周映君直言，李四川的運會比黃國昌好，且李有一個威嚴在，儘管不講話，大家自然會對李抱持尊重的態度，黃就沒有，黃講的很多東西，其實都是假的，且黃還會派人去跟蹤，「這如果是我的朋友，我嚇都嚇死了」。

