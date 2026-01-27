斷言「2026民眾黨消失」！486先生開砲痛批

政治中心／綜合報導

486先生（陳延昶）今（27日）在臉書發文分析民眾黨的未來走勢，他稱民眾黨是一個沒有中心思想，純粹阿貓阿狗為了利益結合、唯利主義的地痞政黨，他分析民眾黨自前主席柯文哲捲京華城案遭羈押禁見一年，到今年黨內為了年底縣市首長大選的相互鬥爭，崩潰速度相當快速，因此預言民眾黨在2026年將會是民眾黨消失的一年。

486先生直言在柯文哲（右）後，主席黃國昌（左）將失去立委保護傘，面臨許多官司。（圖／民視新聞）

486先生在臉書發長文分析民眾黨的未來，「民眾黨就是一個沒有中心思想，純粹阿貓阿狗為了利益結合、唯利主義的地痞政黨，所以崩潰才如此之快」，他回顧2019年8月成立至今才6年多時間，就面臨創黨主席即將面臨可能的牢獄之災；原本的大將如黃珊珊、蔡壁如、黃國昌等都相互鬥爭，甚至現任主席黃國昌將失去立委保護傘，面臨許多官司。486先生預言「2026就是民眾黨消失的一年」。





486先生也提到陳智菡（左）稱她只是小丑，丈夫許甫（右）則是要看能否選上台北市議員。（圖／民視新聞）





直言陳智菡無法被稱作戰狼 486先生嘆：台灣民主最可惜的是當年柯文哲





除了柯文哲因京華城案遭羈押禁見一年，至今案件尚未落幕，486先生點名新任黨主席黃國昌在4天後就要依約辭去立委職務，「雖然他是黨主席，但沒有了立委舞台，他的聲量會急劇萎縮」至於黃珊珊與蔡壁如，他表示權力都被邊緣化；486先生也提到陳智菡，直言現在無法被稱作戰狼，「充其量只能叫小丑，她在政壇也就是個小花瓶，經常搞不清楚重點，也沒有人脈，失去柯文哲後，她聰明地緊跟黃國昌，但黃都自身難保，也只能看丈夫許甫能否選上台北市議員」台灣的民主，486先生覺得最可惜的就是當年時代力量以及素人問政的柯文哲。

原文出處：486先生斷言「2026是民眾黨消失的一年」！開砲痛批：唯利主義的地痞政黨

