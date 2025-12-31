斷言101空拍照「絕對不是假的」！蔡正元1關鍵分析：扯出國安單位2大問題

中國解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東5處展開圍島軍演，針對中國官媒《央視》聲稱無人機近距離拍下台北101畫面一事，前立委蔡正元強調「照片絕對不是假的」，並進一步點出國安單位2大問題。

蔡正元在《大新聞大爆卦》節目中指出，「質高量少」是中國此次軍演的2大特色，即軍事水平高、動員規模較少。蔡正元直言，軍演的相關宣傳多少有認知作戰的成分，但有一個重點是，解放軍釋出的台北101影片與照片「並不是同一架飛機拍的」。

中國「俯瞰101」畫面來源受到高度關注。（取自新‧二七部隊 New 27 Brigade臉書）

「無人機變焦沒那麼寬啦」，蔡正元斷言，解放軍釋出的靜態畫面，應該是殲-16甚至殲-20戰機，差不多在6至8海浬上方所拍攝，至於無人機拍攝畫面當下所在的位置，蔡正元則大膽預言「就在淡水上空」。蔡正元表示，以自己時不時就在淡水晃的經驗來看，中國拍攝的畫面「絕對不是假的」，更不可能是台灣監視器畫面。

蔡正元指出，如果無人機真的就在淡水上空，代表有兩個國安層級的問題需要思考，首先就是「國軍有沒有看到」，若國軍看到了但沒有將其擊落，就是很嚴重的國安問題，若國軍沒有偵測到該架無人機，也只能承認技術落後、設備不如人。

「不要把錯誤的消息告訴老百姓」，蔡正元強調，軍方為了顧及顏面無可厚非，但千萬不要為了面子傳遞錯誤資訊，不然就是在對自己人進行認知作戰，也就是說謊。蔡正元表示，國安單位如今面臨能力不足、設備不足2大問題，也沒有辦法太過苛責，終究是執政黨的問題。

