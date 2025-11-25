斷言2026台南、雙北3都底定 沈政男：藍白2028要贏恐吃力

沈政男指2028藍白要贏恐相當吃力。資料照 陳品佑攝



TVBS台南市長最新民調顯示，民進黨陳亭妃贏過國民黨謝龍介13個百分點，時事評論家、醫師沈政男認為，台南市長這局是民進黨立委陳亭妃的，藍白拿下雙北底定，但藍白2028要贏會相當吃力。

TVBS民調中心昨（24）日公布台南市長最新民調，若民進黨陳亭妃與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度47%、謝龍介34％。若民進黨林俊憲對決謝龍介，兩人分別為38%、41%。若國民黨推派前立委陳以信與陳亭妃對決，陳亭妃支持度為60%，高於陳以信的13%。與今年9月調查相較，陳亭妃回升6個百分點，謝龍介略減2個百分點，雙方差距由5個百分點增至13個百分點。

沈政男昨在臉書發文，2026台南市長這一局，就是陳亭妃的了。兩周前他到台南旅遊，到處都是陳亭妃與林俊憲的看板，好像馬上就要投票，但藍白沒人參選一樣。這沒辦法，台南這一次，藍白還是沒有希望，前立委陳以信，在這次的民調裡落後甚多。但要做長遠打算，陳以信還是要為下一次選舉做練習賽。

他斷言，現在，2026的六都選舉，台北市、新北市與台南市，應該都已底定，目前藍白比綠營是二比一。他要提醒藍白，從這樣的數據演變來看，賴清德總統的執政成績雖不理想，但也有一定的支持度；2028即使藍白合，「要贏都會相當吃力與困難！」

沈表示，如果2028，賴總統連任，國會又是藍白多數，而大陸開始推進「統一大業」，然後民主黨奪回了美國總統，那麼，一事難成的台灣政局，真的會讓大家啼笑皆非了。

