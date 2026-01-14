斷賴清德總統路！蔣萬安有望直攻2028 命理師驚：將從大象變獅子

距離2028總統大選儘管還有2年時間，不過命理師詹惟中日前分析，台北市長蔣萬安挑戰2028總統大位機會極大。現在，又有命理專家、吠陀占星權威李靜唯以塔羅解析蔣萬安，分析他這2年運勢將會從「大象變獅子」，他的故事，還沒有走到最精彩的篇章。而時間，正在為他鋪路。

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

李靜唯在臉書發文，她在印度時聽到「台北市最帥的市長」蔣萬安在大陸意外爆紅，那一刻心裡頭浮現的不是驚訝，而是5個字，「他總算紅了」。這個「紅」，並不是一夕之間的聲量，而是某種早已存在、卻終於被看見的氣質。

李靜唯表示，他貴氣而不張揚的外型、對家庭的重視、問政時擲地有聲卻不失溫度的表達方式，以及與民眾互動時自然流露的親和力，都讓台北市民對這位市長有著難以言喻的認同感。那不是喧嘩的魅力，而是一種長時間累積出來的信任感。

從塔羅牌角度分析，李靜唯提到蔣萬安的排組十分特殊，也極具一致性，其中人格與靈魂同為「隱者」，對應處女座能量，說明他是一個心思極為細膩、習慣獨自承擔、並願意長期服務他人的人。這樣的性格，一生難免遇到是非與誤解，但他往往選擇內化、消化，而非反擊。

李靜唯接著說，愛情牌落在「世界」，為他的生命底色加上了土星的自律與韌性。世界牌的人，往往有很深的家國情懷，也能在關係中承擔長期責任。他與夫人的婚姻，正是典型的同甘共苦、歷經時間考驗的愛情長跑。

再來是財富牌，落在「死神」，意味著他的人生並非一路順遂，而是經歷過明顯的起落與轉折。但死神真正的核心不是失去，而是絕處逢生與重生的能力。這是一種「被打倒過，卻更站得穩」的能量，因此他的人生軌跡，往往呈現大破大立、柳暗花明的節奏。這樣的組合，形塑出一種人格，一旦下定決心，就能忍辱負重、不屈不撓，並且走到最後一刻。

至於流年運勢，李靜唯指出，2026年為「吊人」、2027年為「死神」，很多人聽到「吊人」、「死神」流年，直覺就聯想到困境與低潮，但結果還是可能因人而異。

「吊人」之年，關鍵不在於突破，而在於守成與延續。對於需要爭取連任的人而言，吊人反而是一個「不必大幅改變、適合順勢而為」的流年。相對而言，2027 年的「死神」流年才是考驗所在。以整體國運來看，2026 下半年至 2027 年底，確實是一段混亂、拉扯、甚至寸步難行的時期。蔣市長即便順利連任，也難免面對結構性的挑戰與壓力。

命理專家李靜唯分析蔣萬安命盤。（圖／李靜唯臉書）

不過，李靜唯話鋒一轉，若從吠陀占星來看，蔣萬安此刻正行走在一段非常有力的水星大運。這使他在事業上思路清晰、目標明確，能以理性與策略應對複雜局勢。他水星所在的月亮星宿為「心宿」，這是一顆象徵權威、地位與高度自尊的星宿。不但聰明、敏銳、容易被投射期待，也容易引發嫉妒，但同時具備強烈的成功驅動力。這也正好解釋了，為何他的能量會在海外、甚至在大陸，被迅速放大與看見。

李靜唯指出，蔣萬安的吠陀星盤中，最強而有力的一顆星，是木星在巨蟹，這是木星最廟旺的位置，象徵深厚的貴人運與民心基礎。再加上一個極為罕見、光輝燦爛的格局，「大象變獅子」。這意味著，他此生的成長路徑，將從溫和持重的大象，逐步轉化為能以德服人的獅子。這不是張揚的權力，而是來自內在厚度的威望。

李靜唯分析，2026 年對他而言能量強勁，10 月後又轉入旺盛的金星流年。若非自我選擇退場，這段時間幾乎可以說是勢不可擋。然而，她個人認為，蔣萬安真正的高峰，仍在未來。必須等到數年後走入木星流年，他的聲望與格局，才會真正站上頂峰，完成那頭「獅子」的轉化。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

李靜唯總結，蔣萬安從隱者出發，走過吊人，迎向死神，這不是順風順水的人生，而是一條必須耐得住孤獨、扛得住重量的路。蔣萬安真正的考驗，從來不在於聲量，而在於能否在風起雲湧之中，依然守住初心、穩住腳步。他的故事，還沒有走到最精彩的篇章。而時間，正在為他鋪路。

