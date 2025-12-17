斷送女清潔員性命！賓士男辯「沒酒駕」被抓包連跑2間酒吧…喝到天亮

記者陳弘逸／台南報導

台南48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人，昨天（16日）酒駕撞死23歲陳姓女清潔員。（圖／翻攝畫面）

台南48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人，昨天（16日）酒駕撞上作業中的垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折，並引發多重外傷死亡。鄭男被發現酒測值嚴重超標，即使被查出，案發前，連跑2酒吧暢飲一路喝到天亮，犯下害名酒駕之後，仍否認犯行遭收押，行徑相當荒唐。

回顧此案，鄭男昨天（16日）上午8時許，開賓士酒駕，在安平區慶平路高速追撞正執行收運作業的垃圾車，造成後方23歲陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折，並引發多重外傷，當場死亡。

廣告 廣告

事故當下，鄭男否認酒駕，人遭送辦，但被查出，酒精濃度高達每公升0.95毫克，超過公共危險罪法定值近3倍，遭依法移送，製作警詢筆錄時，他還一度因酒醉，在拘留室呼呼大睡。

鄭男清醒遭移送，依舊否認肇事；但卻被檢警查出，在案發前一晚（15日），跟朋友餐敘，散會後，昨天（16日）凌晨，又開車到分別到兩家酒吧續攤，一路喝到天亮才離開。

期間鄭男都自行駕駛賓士，並無找代駕，直到案發當天上午8時許，在安平區慶平路高速追撞正執行收運作業的垃圾車，造成後方23歲陳姓女清潔當場死亡。

鄭男被移送地檢署複訊，他不只否認肇事，還被起底經營知名鹽酥鴨店，開著賓士闖禍，卻自陳經濟狀況欠佳；羈押庭法官認為，有試圖免除可能面臨重刑，及高額民事賠償，畏罪逃亡規避追訴、審判可能性甚高，認有逃亡之虞，裁定羈押。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

酒駕害清潔隊情侶成死別！總是面帶微笑…居民形容：碰到她開啟幸福一天

酒駕害女清潔員「下身粉碎性骨折」慘死！賓士男餐廳地址被改…淪看守所

羈押理由曝！開賓士酒駕撞死女清潔員…他開店喊：否認闖禍、經濟欠佳

國道警察執勤遭慘撞「紅斑馬」車尾嚴重潰縮！引擎室全毀…肇事男送醫

