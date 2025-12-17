斷送23歲女清潔員人生！賓士男酒駕辯「一句話」險遭圍毆 死者妹悲嘆：沒有姊姊了

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台南市安平區昨（16）日上午8時許發生一起奪命車禍。一名23歲陳姓女清潔員隨垃圾車在慶平路執勤時，為確認是否有誤丟回收物，走到垃圾車後方查看，卻遭48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人駕駛賓士自小客車高速追撞，不幸當場身亡。鄭男當時獲救脫困後，第一時間竟辯解自己沒酒駕、有找代駕，險遭家屬及現場民眾圍毆，隨後又在法院哭窮，遭裁定收押；而死者的妹妹昨日也在社群發文，悲痛表示「我真的沒有姊姊了」令人鼻酸。

廣告 廣告

23歲陳姓女清潔員隨垃圾車在慶平路執勤時，遭48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人駕駛賓士自小客車高速追撞，當場身亡。

（圖／翻攝畫面）

警方與消防指出，事故發生於上午8時9分，垃圾車當時已依規定停靠路邊並設置警示。48歲鄭姓男子駕駛賓士車自後方撞上垃圾車，鄭男受困車內、意識清楚，經救援後送往成大醫院治療，腳部骨折；陳女則因傷勢過重，現場判定明顯死亡，因此並未送醫救治。警方酒測發現，鄭男酒測值高達0.95，已涉嫌酒駕肇事致人於死。

陳女的妹妹在Threads上發洩心聲，悲痛表示，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」並怒指肇事鄭男酒駕後仍昏睡不醒，但家屬卻不得不「一邊難過還要一邊處理剩下的事情」，妹妹難過道「我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了」。

而鄭男事發第一時間，竟謊稱沒有酒駕、有找代駕，險遭現場民眾和死者家屬氣到包圍痛毆，由於警方及時阻止，衝突才未擴大。鄭男清醒後遭移送，仍否認肇事，卻被檢警查出案發前一晚，鄭男和朋友餐敘，直到昨日清晨又開車到2家酒吧續攤，喝到天亮。

全案依公共危險、酒駕致死等罪進行偵辦，經檢方複訊，認定其有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。法官認為，鄭男一度狡辯不是駕駛，還稱經濟狀況不佳，有畏罪逃亡可能，昨日晚間裁准羈押。



◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

更多FTNN新聞網報導

女清潔員被酒駕賓士撞死！生前最後身影曝光 「慘死垃圾車尾」男友目擊崩潰

又是酒駕！台南垃圾車停路邊遭追撞 23歲女隨車員慘死

歌手邱軍酒駕肇逃！反控媒體公審「不想國民法官審判」 法官1原因駁回

